En av verdens yngste nasjonalforsamlinger

Bare to prosent av verdens parlamentarikere er under 30 år, ifølge tall fra Den interparlamentariske union (IPU).

Når det 163. storting åpnes i dag, vil én av ti representanter være under 30 år.

Bare Sverige, Finland og Ecuador kan vise til tilsvarende representasjon av unge.

Alder i befolkningen (januar 2018) og alder på Stortinget (desember 2018). Befolkningstall for personer under 18 år er ikke med, siden bare de som har stemmerett kan stille til valg. Kilder: Stortinget og SSB.

Få hindringer

Professor Ragnhild Louise Muriaas tror det er flere grunner til at Norge har så mange unge stortingsrepresentanter.

– Siden partiene stiller med lister, og det ikke er én kandidat som vinner hele valgkretsen. Da ønsker partiene gjerne å speile befolkningen, slik at ulike grupper føler seg representert, forklarer hun.

Professor Ragnhild Muriaas ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat

I tillegg koster det lite for den enkelte å delta i en norsk valgkamp.

– Du trenger ikke ha personlig formue eller pengesterkt nettverk som kan støtte valgkampen, slik det er i USA, Storbritannia og Frankrike. Partiene betaler, og de er igjen finansiert av staten.

Ikke alle like godt representert

Likevel er fortsatt 45-64-åringer overrepresentert på Stortinget i forhold til befolkningen for øvrig. De yngste (under 24) og eldste (over 70) er kraftig underrepresentert.

Det er kun fem stortingspolitikere med minoritetsbakgrunn. Og det kan være vanskelig å komme seg inn i politikken hvis man ikke har bakgrunn fra et ungdomsparti.

– Spørsmålet blir om det er mulig for de som ikke har den bakgrunnen, å komme inn. Hva gjør du hvis du er 44 år gammel og bestemmer deg for å bli politisk aktiv? Det er kanskje ikke like enkelt i Norge som i andre land.

Har andre holdninger

Selv om stortingspolitikere er bundet av et partiprogram, tror Muriaas det kan få noe å si for politikken at det er mange unge på Stortinget.

– Det er forskning som viser at yngre politikere har andre standpunkter i noen saker. Spesielt i spørsmål som likekjønnede ekteskap og utbygging av velferdsordninger, mens eldre politikere gjerne er mer opptatt av spørsmål som skatt, sier hun.

– Om man ikke får en annen politikk, får man kanskje noen korrigeringer og justeringer, tror Muriaas.

Hun trekker fram Irland som eksempel. Der har man innført økonomiske incentiver for å få flere unge inn i politikken.

– Nå ser vi tendenser til oppmykning av abortloven i Irland. Det kan hende det henger sammen med yngre politikere, men det er fortsatt lite forskning på det, sier hun.