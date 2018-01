Eminem kommer til Norge

I fjor var det Marcus og Martinus som herjet festivalen Oslo Sommertid, som arrangeres på Voldsløkka i Oslo, men i år er det Eminem.

Han har toppet kinolistene med filmen "8 Mile" og har vunnet 15 Grammy-priser i USA.

I Norge har Eminem tidligere hatt to konserter. Benjamin Hermansen ble drept noen få dager før den utsolgte konserten i Oslo Spektrum i 2001 og Eminem valgte da å hylle ham fra scenen.

Til VG sier arrangør Peer Osmundsvaag at Eminem ikke spiller hvor som helst ,og at et område på størrelse med Voldsløkka måtte til for å få verdensstjernen til Norge.

Eminem i Oslo i 2001. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Marcus og Martinius, som spilte der i fjor hadde rundt 35.000 tilskuere.

Eminem har de senere årene vist seg å være mer engasjert i politikken. I det siste albumet «Retrival», går han hardt ut mot den amerikanske presidenten Donald Trump.