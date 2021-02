Elden mener Gyldendal misforstår

Striden rundt Marte Michelets bok om motstandsbevegelsen under Andre verdenskrig fortsetter.

Advokat John Christian Elden sier det handler om anstendighet.

– Gyldendal kan ikke både beklage feil i Marte Michelets bok, og samtidig fortsette å selge den, sier Elden, som representerer etterkommere av motstandsfolk.

Men Elden tilbakeviser at de vil gå rettens vei for å stanse boka.

– Det er et anstendighetskrav, at man trekker tilbake en bok etter at man har beklaget innholdet i den, sier Elden.

OMSTRIDT: Marte Michelets bok om hva hjemmefronten egentlig visste om jødeforfølgelsen under Andre verdenskrig, kom ut i 2018.

Flere pårørende har reagert sterkt på påstander i Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» fra 2018. Der anklager hun blant annet flere navngitte motstandsfolk for å jakte på profitt, da de hjalp jøder med å flykte fra Norge. Michelet har siden beklaget påstandene. Forlaget Gyldendal stiller seg bak beklagelsene.

Beklagelsen gjør at etterkommerne mener salget av boka bør stanses. I går sendte Elden et varsel om søksmål mot Gyldendal for feil av injurierende art som kan utløse erstatningsansvar.

Gyldendals advokat Cato Schøitz reagerte sterkt på rettsvarselet.

Schøitz mener det ikke er noe juridisk grunnlag for å tilbaketrekke boken.

– Det har aldri vært fremsatt slike krav som har vært gjennomført for norske domstoler. Elden har heller ikke henvist til noe rettspraksis eller juridisk teori. Det hadde han formodentlig gjort hvis det hadde fantes, sa han til NRK.

Elden tror Schøitz har misforstått rettsvarselet.

Kan gå etter inntektene

– Det er et anstendighetskrav at man trekker tilbake en bok etter at man har beklaget innholdet i den. Man fortsetter ikke å selge en vare som er uriktig eller som er feil, sier Elden til NRK.

Han sier forlaget risikerer et erstatningssøksmål hvis de fortsetter å selge boka.

– Der kan vi gå etter dem for de inntektene de får for å selge et makkverk som har uriktige opplysninger om nære og pårørende, sier Elden.

Han er frustrert over at forlaget Gyldendal både kan beklage et det har skjedd feil og samtidig fortsette å selge boka.

– Vi mener de må ta konsekvensen av egen beklagelse, nemlig ved å slutte å selge den, og å tilby de som har kjøpt boka en ny bok i rettet versjon så kundene får det de har betalt for, sier Elden.

John Christian Elden reagerer også på at forlaget mener varslet om søksmål kom ut av det blå.

– Søksmålet er et svar på at de i media sa de ikke ville trekke tilbake boka selv om de hadde beklaget.

Forlaget mener det finnes feil i boken, men at hovedkonklusjonene står seg.

BEKLAGER: Forfatter Marte Michelet beklager deler av innholdet i boka. Foto: NRK

Michelet: Beklager og jobber med tilsvar

Også forfatter Marte Michelet beklager.

– Jeg vil beklage min fremstilling av ledelsen i Carl Fredriksens Transport. Der ser jeg at jeg har gått for langt i å antyde at to navngitte personer, Reidar Larsen og Alf T. Pettersen, kun var drevet av et profittmotiv når de hjalp jøder på flukt, sa hun i intervjuet med BT.

Michelet jobber for tiden med et tilsvar og forteller at hun går gjennom boken punkt for punkt. I tilsvare skal hun legge frem hvorfor hun mener boken i all hovedsak står støtt.