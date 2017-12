Ekstremværet «Birk» har truffet Hordaland og Rogaland i morgentimene. Det er ventet 100 til 150 mm nedbør i fram til lørdag kveld.

– Enkelte steder kan få over 150mm nedbør også, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerli.

I Bergen er det satt ny døgnnedbørrekord for desember ved målestasjonen på Florida. Ifølge Meteorologisk institutt har det kommet 93,9 millimeter regn der. Den forrige rekorden på 89,7 millimeter var fra 2004.

Kolonnekjøring flere steder

Hos Veitrafikksentralen forteller trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen at det tidlig lørdag morgen er mulig å komme seg over fjellet flere steder, men at vær- og føreforholdene er utfordrende.

Foreløpig er E134 Haukeli åpen, riksvei 52 Hemsedal er åpen og E16 Filefjell er åpen.

– Det er kolonnekjøring på riksvei 7 Hardangervidda. På riksvei 13 Vikafjellet og riksvei 16 Strynefjellet er det fare for ras, og det vil bli tatt en ny vurdering klokka 9, sier Key-Nilsen.

Til de som skal hjem til jul, anbefaler hun å enten reise så tidlig som mulig eller å vente til kvelden når nedbøren og regnet skal avta.

For oppdaterte trafikkmeldinger fra Veitrafikksentralen, kan du sjekke her.

Skredfare

Det er også ventet en god del vind, spesielt i fjellet i Sør-Norge, der vinden kan komme opp i liten storm.

– Både Meteorologisk institutt og NVE har ute en del farevarsler nå, for jordskred og for flom, så det blir mye vær i dag, slår meteorologen fast.

– For dem som må ut og kjøre er det viktig å følge med på vei- og føremeldinger, advarer han.

NVE har gått ut med et oransje varsel på jordskred og flom det neste døgnet. Det er det nest høyeste varslingsnivået.

Fraktebåt på grunn

Også i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det sendt ut OBS-varsel på grunn av mye nedbør.

Fraktebåten «Optimar» har gått på grunn utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Mannskapet ombord er reddet ut med redningshelikopter. Foto: Remi André Storebø / redningsskøyta "Erik Bye

Utenfor Averøy i Møre og Romsdal har fraktebåten «Optimar» gått på grunn. Mannskapet på sju er evakuert. Grunnstøtingen skjedde like etter klokka seks i dag, og redningsskøyta «Erik Bye» ligger ved havaristen.

– Mannskapet på sju hadde problemer med å bevege seg om bord. De er nå heist opp i redningshelikopter, sier skipper Sigmund Kaplanski på «Erik Bye».