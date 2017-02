Eksperter: Dette er viktig når du velger barnehage

Onsdag 1. mars er siste frist for å søke om barnehageplass i hovedopptaket.

På Ekeberg i Oslo er Martha Nord-Varhaug Boge på tur sammen med en venninne for å besøke barnehagene i nabolaget før søknadsfristen for hovedopptaket i barnehager går ut.

– Jeg ser etter hvordan barna har det, om de har det gøy, og om det er nok pedagoger, sier Boge.

Hun synes det er vanskelig å velge, og har også brukt barnahagefakta.no for å finne informasjon.

Flest mulig ansatte

Martha Nord-Varhaug Boge Foto: NRK

Eivor Evenrud er barnehagelærer, forfatter og snart barnehagemamma. Da hun søkte om plass til datteren var én faktor avgjørende:

– Det aller viktigste, og det jeg har spurt alle jeg har kontaktet om, er hvor mange ansatte som skal være sammen med mitt barn, og hvor mange barn det er i gruppen. Det er stor forskjell på ni, 12 og 14 ettåringer.

– Hva betyr det om barnehagen har fine, nyoppussede lokaler og flotte uteområder?

– Det blir jo opp til hver enkelt, men jeg blåser litt i det.

Hovedopptaket til barnehage Ekspandér faktaboks Mellom 80 og 90 prosent av landets kommuner har en ordning med ett hovedopptak, vanligvis 1. mars.

De fleste kommunene tar også inn barn gjennom supplerende opptak resten av året hvis det fins plasser.

En del kommuner har kun løpende opptak eller flere hovedopptak i løpet av året.

Alle barn født innen utgangen av november har rett til plass året etter. Retten gjelder fra den måneden barnet fyller ett år.

En del kommuner tilbyr alle de ledige plassene fra august av. Det gjør at barn født i november kan få plass allerede når de er åtte måneder gamle. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Tilvenning

HAR SØKT: Eivor Evenrud, som er bystyrepolitiker for Rødt i Oslo og barnehagelærer, så etter barnehager med god bemanning da hun skulle søke om barnehageplass. Foto: NRK

Professor i pedagogikk ved NTNU i Trondheim, May Britt Drugli, er enig i at antall ansatte og pedagogtetthet er viktig. Hun sier trygghet og tilknytning er viktigst for at barna skal trives. Dette gjelder særlig for de aller minste.

Drugli oppfordrer i tillegg foreldre til å spørre om hvor lang tilvenning barnehagene tilbyr.

– Hvis de er for strikt med hvor mange dager du får være sammen med barnet i startet, bør du være skeptisk.

Hun mener barnehagene bør tilby minst én uke slik at barna rekker å bli trygge.

Drugli sier foreldre også bør være obs på følgende:

Er sykefraværet høyt?

Bruker barnehagen bemanningsbyråder fremfor faste vikarer.

Er åpningstidene lange slik at bemanningen må "smøres tynt utover"?

Mat er mindre viktig

TRYGGHET: Professor May Britt Drugli mener tilknytning er viktigst for de minste. Foto: Vigdis Vaage Værø / NRK

Kostholdet i barnehagen ville hun ikke lagt stor vekt på.

– De fleste barnehager har god nok mat. Jeg ville vært mer opptatt av om de voksne prioriterer å være til stede under måltidene, sier Drugli til NRK.