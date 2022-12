Ekspert: – Ligger an til gratis strøm resten av året

– Det betyr at uansett hvor mye strøm du bruker fremover, så påvirker det ikke strømregningen, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Strømprisen kommer til å bli lav i dagene som kommer. Vi er på vei inn i julen og da bruker industrien lite strøm. Normalt bruker nordmenn mye på jobb, men nå har folk fri. Da går forbruket ned og prisene bli lavere.

– Det blir kaldere, i hvert fall på julaften, men det er ikke nok til å veie opp for det reduserte forbruket vi ser i næringslivet og industrien. Det blir lite forbruk og dermed blir det lave priser, sier Marius Holm Rennesund i Thema Consulting.

Regnestykket om strømprisen

– Det er mest sannsynlig at prisene holder seg lave og da blir det gratis ut året, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Foto: Nordea

Robert Næss i Nordea har regnet på hvordan strømutgiftene for julen kommer til å bli i Sør-Norge.

Fra 1. desember til og med 24. desember har strømprisen i gjennomsnitt vært 3,13 kroner per kilowatt-time (kW/h).

Julaften blir prisen 1,42 kroner per kW/h. Fortsetter den samme prisen resten av året (25.-31. desember), blir gjennomsnittet for desember 2,74 per kW/h,

Strømstøtten er laget slik at den baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden.

Den gir 90 prosent av prisen på det man har betalt over 70 øre per kW/h.

Med en snittpris for desember på 2,74 kroner per kW/h, vil man dermed få dekket alt inntil 1,84 kroner per kW/h.

Ettersom man regner med en pris på rundt 1,42 kroner kW/h for resten av året, betyr det at man vil få mer i støtte enn man betaler for strømmen.

– Det kommer elavgift på 15 øre og nettleie i tillegg. Det blir drøyt 40 øre til sammen. I praksis betyr det akkurat nullpris, sier Næss.

Strømpris i dag Strømpriser for Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Tromsø Trondheim Noen dager får man strømstøtte, og i de tilfellene vil prisen du betaler faktisk være mindre enn det vi viser i grafen. Les mer om strømavgiftene og når du får strømstøtte her. Uten avgifter 1 kr 2 kr 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 2,42 kr Billigst kl. 04 1,87 kr Dyrest kl. 17 2,75 kr

– Folk må passe på

Næss advarer likevel om at vi må følge med på hvordan strømprisene blir i dagene fremover.

Hvis prisen er på 1,42 før moms resten av måneden, vil regnestykket hans være riktig. Skulle prisen komme opp i to-tre kroner igjen, er det ikke riktig

– Det er mest sannsynlig at prisen holder seg lave og da blir det gratis ut året. Gassprisen har kommet ned og storindustrien i Europa er delvis stengt og da blir prisene lave.

Høyere på nyåret

Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Foto: Hanna Hiim Sindre / NRK

Perioden med i praksis gratis strøm vil bare vare ut desember. I januar blir det nytt grunnlag for strømstøtten.

I tillegg er det ventet at prisene vil gå opp, om enn ikke like mye som tidligere fryktet.

– På nyåret må vi regne med høyere priser. I januar og februar vil prisene stige til over 2,50 per kW/h, men det er likevel betydelig bedre utsikter enn det vi hadde for noen uker siden, sier Rennesund.

Det skyldes i stor grad at gassprisene har sunket markant den siste uken og det påvirker også strømprisene i Norden.

– Nå er frykten for ikke å komme gjennom vinteren blitt noe mindre. Vi har relativt fulle gasslagere og det er godt med skip med flytende naturgass som kommer inn, sier Rennesund.