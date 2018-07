Eks-styreleder: Advarte Krohn Traaseth mot ansettelse av HR-direktør

Det har stormet rundt Innovasjon Norge siden den kontroversielle ansettelsen av Ferd-arving Katharina Andresen.

I dag publiserte E24 en sak som viser at også en annen ansettelse er kontroversiell: Ansettelsen av Yvonne Fosser som HR-direktør i 2015.

– Jeg var skeptisk

Nå sier daværende styreleder i Innovajson Norge, Per Otto Dyb, at han uttrykte skepsis til ansettelsen.

– Styret var formelt sett ikke med i prosessen. Jeg ble imidlertid, som styreleder, orientert, og uttrykte overfor Traaseth at jeg var skeptisk til å ansette Fosser, da det fort kan bli problematisk med så tette relasjoner mellom Adm. Dir og HR direktør, skriver tidligere styreleder i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, i en sms til NRK.

Dyb trakk seg som styreleder i Innovasjon Norge i vår, etter at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ba ham om å utsette behandlingen av ansettelsesforholdet til daglig leder Anita Krohn Traaseth.

Skitur og shopping

NRK har ikke fått svar fra Innovasjon Norge på spørsmål om hvordan relasjonen mellom Krohn Traaseth og Yvonne Fosser er.

Da Traaseth satt som direktør i Hewlett-Packard Norge, satt Fosser som HR-direktør.

Det finnes flere bilder av dem sammen på sosiale medier både før og etter ansettelsen. Et av bildene viser dem i en taxi under shopping i forbindelse med en jobbtur til Dublin i 2013. Ifølge E24 har Fosser omtalt Traaseth som «venn» i et facebook-innlegg.

Under et bilde på Instagram fra 2017, skriver Traaseth om Fosse, «I 8 år har vi jobbet sammen nå, men dette er faktisk andre gang vi to møtes utenfor jobbsammenheng».

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Arbeidsrettsekspert om Andresen-ansettelsen: – Skinnbegrunnelse av Innovasjon Norge

– Uheldig for selskapet

Terje Aasland (Ap) i Stortingets næringskomité reagerer sterkt på det som har kommet frem om ansettelsesprosessene i selskapet.

– Hvis man tar med alle de siste måneders hendelser, er det ingen tvil om at det er ting som tyder på en ukultur i selskapet som styret må ta tak i, sier Terje Aasland.

Han synes Traaseth opptrer med en selvstendighet som er uheldig, og mener det påvirker selskapets renommé.

– Med all den uheldige omtalen som har vært i mediene i det siste, virker det for oss på utsiden som om det nærmest er en ukultur, en kultur som ikke burde være til stede i et sånt selskap. Og dette må styret nå ta tak i.

På spørsmål om han har tillit til Traaseth, svarer han:

– Jeg synes det begynner å bli mye nå. Det virker uheldig for selskapet. Dette er et viktig selskap i Norge, som tar mange strategiske og viktige beslutninger.

Innovasjon Norge er i en posisjon der de er helt avhengige av å opptre profesjonelt, mener Aasland, og selskapet kan derfor ikke ha noen heftelser ved seg.

– Det er all grunn til å følge med, sier han.

Gjennomgang av ansettelsesprosesser

Etter Innovasjon Norges pressekonferanse fredag 29. juni, ble det kommunisert at administrasjonen hadde til hensikt å gå gjennom praksis rundt rekrutteringsprosessen, som følge av Ferd-ansettelsen.

– Vi får nå, etter forslag fra administrasjonen, en gjennomgang av de tilsettingsprosessene som har vært de siste årene, skriver styreleder i Innovasjon Norge, Gunnar Bovim, i en melding til NRK.

Svarer ikke

NRK har stilt flere spørsmål til Innovasjon Norge, blant andre:

Var det Anita Krohn Traaseth som håndterte ansettelsesprosessen av Yvonne Fosser?

Vurderte Anita Krohn Traaseth sin egen habilitet i forhold til Yvonne Fosser?

Hva slags forbindelser har Anita Krohn Traaseth til Yvonne Fosser?

Innovasjon Norge har ikke svart på spørsmålene, men pressekontakt Mona Raa Ravndal har sendt følgende kommentar:

– Vi har til E24 dokumentert både en lovlig og ryddig prosess rundt Traaseths rekruttering av ledergruppe, og derav Fosser. Det har vært helt ordinære ansettelsesprosesser. At E24 og andre fortsatt velger å forholde seg til spekulasjoner rundt denne tre år gamle rekrutteringen hvor et eksternt rekrutteringsfirma ble benyttet og ingen regelverk, praksis eller rutiner er brutt, tar vi til orientering. At både Traaseth og Fosser har jobbet i HP Norge er velkjent informasjon, skriver Ravndal.

NRK har også forsøkt å komme i direkte kontakt med Anita Krohn Traaseth og Yvonne Fosser, men har ikke lykkes i å få noen kommentar.