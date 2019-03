E6 er stengt i begge retninger etter flere ulykker

Det er en semitrailer som forårsaker stengingen av E6 ved Vestby lørdag. Ved 00.30-tiden natt til søndag pågikk bergingen av bilen fortsatt.

Den står fast over to autovern og får hjelp av tre tungbergere.

– Bergingen vil holde på utover natta. Det vil ta litt tid, og det er mye autovern som er ødelagt, sier Trude Lindstad, trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen i Øst, til NRK i 00.30-tiden.

Hun melder om at trafikken går rolig og fint for seg via omkjøringsveiene, og at det ikke skal være problemer på disse veiene.

Det er foreløpig uvisst når E6 vil bli ryddet og klar for åpning igjen.

Flere ulykker

Mange biler kjørte av veien på strekningen mellom Sarpsborg og Halden i Østfold lørdag.

Årsaken var at det ble veldig glatt på strekningen, skrev politiet på Twitter. Samtidig oppfordret de folk i området til å kjøre forsiktig.

110-sentralen meldte at E6 ble stengt i begge retninger etter ulykker, og ble svært lange køer på motorveien.

Det var svært lange køer på E6 etter flere ulykker som har stengt begge kjøreretninger. Foto: Tor Aage Hansen / Tor Aage Hansen

Køene løste seg opp da folk tok alternative ruter. Veitrafikksentralen i øst anbefaler å kjøre via fylkesvei 120 Elvestad og E18.

For dem som kjører inn mot Oslo kan man ved Sonsveikrysset også velge å kjøre fylkesveg 6 via Hølen og opp mot Vestby, opplyser Veitrafikksentralen til NRK.

Også riksvei 109 ved Rolvsøy i Fredrikstad var stengt etter en ulykke, men veien var åpen igjen i 22.30-tiden.