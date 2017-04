Drapstiltalt mann (34) var på rømmen i åtte år: Nå har medtiltalt 32-åring stukket av

Natt til 24. mars 2008 møttes fem somaliske menn i en liten park på øvre Grünerløkka i Oslo. Politiet mener tre av mennene kom til parken, fordi de ble av de to andre til tro at de skulle få være med på en fest.

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt har jobbet med Grünerløkka-drapet fra 2008 over flere år. Foto: Holm Morten / SCANPIX

I stedet avfyrte den ene mannen, som er tidligere voldsdømt, minst tre skudd i brystet og armene til en jevnaldrende kamerat. Kameraten ble fraktet til Ullevål sykehus, men døde kort tid senere av skadene, ifølge tiltalen.

En annen mann pådro seg lettere skader etter å ha blitt truffet av et streifskudd i armen.

På en pressekonferanse opplyste politiet at drapet fremsto som «et oppgjør mellom enkeltpersoner».

– Det er på det rene at de involverte hadde en konflikt, men det er noe uklart for politiet hva denne bestod av. Samtidig vet vi at flere av disse har vært involvert i narkotikaforbrytelser, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til NRK i dag.

Etterlyst internasjonalt

På pressekonferansen dagen etter drapet ble det også opplyst at en mann i 20-årene hadde meldt seg for politiet.

Rundt en uke etter drapet utstedte Oslo-politiet en internasjonal etterlysning etter mannen de mente stod bak drapet. Torsdag må han møte i Oslo tingrett, tiltalt for drap og drapsforsøk. Foto: Politiet / Presse

Samtidig hadde man ikke kontroll på mannen som ifølge vitner hadde avfyrt de dødelige skuddene mot kameraten.

Etter en drøy uke med intens etterforskning, der det blant annet ble gjennomført dør-til-dør-søk på adresser i Oslo, ble mannen etterlyst internasjonalt med navn og bilde.

Det skulle ta åtte år før politiet fikk et gjennombrudd i saken.

Avslørt av fingeravtrykk

I slutten av februar 2016 blir norsk politi kontaktet av kollegaer i Tyskland.

Den somaliske mannen hadde forlatt Norge etter drapet i 2008. I mellomtiden har han reist mellom flere land med falsk identitet. 26. februar pågripes han i Frankfurt, etter å ha blitt involvert i nok en voldssak.

En undersøkelse av mannens fingeravtrykk avdekker hans egentlige identitet. I sine registre finner tysk politi også den åtte år gamle etterlysningen. Kort tid etter sitter mannen, som nå er i 30-årene, på et fly til Norge.

Politiadvokat Hatlo mener saken er et eksempel på hvor effektiv en internasjonal etterlysning kan være.

– Slike etterlysninger blir nærmest stående til evig tid. Etter at foreldelsesfristen ble fjernet, betyr det at vi før eller siden lykkes med å komme til bunns i alvorlige saker, selv om tiltalte forlater landet, sier Hatlo.

Politiet pågrep kort tid en mistenkt etter drapet, og etterlyste kort tid etter drapet mistenkt nummer to. Åtte år senere må mannen som ble etterlyst møte i retten. Nå viser det seg imidlertid at mannen som først ble pågrepet, etter alt å dømme har forlatt landet. Foto: Erik Engen / NRK

– Har bare reist rundt

34-åringen er somalisk statsborger, med oppholdstillatelse i Norge. I 2005 ble 34-åringen dømt for en rekke grove voldshendelser. I dommen heter det blant annet at «tiltaltes handlingsmønster langt på vei kan forklares – men ikke aksepteres – ut ifra hans personlige bakgrunn».

Dommeren skriver videre at mannen kom alene til Norge som 17-åring i 1999, «fra en utrygg tilværelse i et krigspreget Somalia». Moren hadde blitt drept i krigen, og den unge mannen hadde ikke hatt kontakt med verken faren eller søsknene de siste årene.

I forbindelse med varetektsfengslingen i 2016, sa hans tidligere forsvarer Sulland at 34-åringen erkjente straffskyld for forsettlig drap. 34-åringen nekter imidlertid for å ha forsøkt å drepe mannen som ble truffet av streifskudd, sier hans nåværende forsvarer Øystein Storrvik til NRK.

– Han er ikke enig i at drapet var planlagt, og heller ikke enig i at han forsøkte å drepe den andre personen, sier Storrvik.

Storrvik sier hans klient egentlig ikke har hatt så mye å drive med i årene han var borte fra Norge, annet enn å være på rømmen fra politiet.

– Det er på det rene at han har vært på flukt fra denne saken. Han visste jo hva han hadde gjort da han dro, så han har vært på flukt de siste årene. Han har vært i en rekke land, blant annet Tyskland og Somalia, sier Storrvik.

34-åringens forsvarer, advokat Øystein Storrvik. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Tiltalt nummer to på rømmen

Torsdag skal rettssaken etter drapet i 2008 omsider starte i Oslo tingrett. Da må 34-åringen etter alt å dømme møte alene på tiltalebenken, fordi politiet ikke får tak i den somaliske 32-åringen som er medtiltalt for drap og drapsforsøk.

– Tiltalt nummer to ser nå ut til å ha forlatt landet. Vi har i alle fall ikke klart å komme i kontakt med ham, til tross for gjentatte forsøk, sier statsadvokat Kristin Røhne i Oslo statsadvokatembeter.

Politiet mener 32-åringen var svært delaktig i å lokke de tre andre somaliske mennene til åstedet i 2008. Etter drapet satt han i varetekt i fire måneder, før han ble løslatt.

– Politiet hadde da ikke fått tak i mannen som nå er tiltalt for å ha skutt, og dermed ikke fått hans forklaring. Jeg regner med at det ble vurdert slik at det ikke gikk an å kjøre saken mot nummer to, uten denne forklaringen, sier Røhne.

Politiadvokat Hatlo, som var involvert i saken den gang, bekrefter denne vurderingen. Røhne sier det er uklart for politiet når mannen eventuelt forlot Norge. I tiltalen mot mannen er han oppført med «ukjent tilholdssted».

Randulf Schumann Hansen ved advokatkontoret Furuholmen Dietrichson var oppført som forsvarer da saken ble berammet, men har ikke vært i kontakt med tiltalte, og ønsker ikke å kommentere saken.

Statsadvokat Kristin Røhne bekrefter at 32-åringen med somalisk opprinnelse etter alt å dømme har forlatt Norge. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Samfunnsstraff

Begge de drapstiltalte mennene er domfelt i Norge flere ganger, blant annet for narkotikaforbrytelser. I 2005-dommen mot mannen som ble pågrepet i Tyskland, heter det at den unge gutten, som bare hadde gått ett år på skole i Norge, «de siste årene hadde kommet inn på et spor i livet hvor veien lett kan føre til mer alvorlige kriminalitetsbelastede miljøer».

Retten konkluderte med at den da 22 år gamle mannen likevel burde gis en sjanse, og slippe ubetinget fengsel. Dommeren falt i stedet ned på at samfunnsstraff i 120 dager var en passende straff for de omfattende voldslovbruddene.

Tre år senere skjøt og drepte mannen en kamerat i en park på Grünerløkka. Det er satt av åtte dager til den kommende rettssaken i Oslo tingrett.