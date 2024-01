Død kvinne funnet på hotell – en mann er siktet

– Det har vært en alvorlig hendelse. En kvinne er bekreftet omkommet og vi har pågrepet en mann, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Atle Bernhoft von Obstfelder til NRK.

Klokka 05:10 natt til søndag opplyser politiet at mannen også er siktet, men at de foreløpig ikke vil gå ut med konkret hva han er siktet for.

– Det som skjer nå er at vi fortsatt gjør avhør av vitner som har vært på stedet, også har vi vakthold på hotellet, sier von Obstfelder.

Mannen ble pågrepet på samme hotell som kvinnen ble funnet død.

– Pågripelsen skjedde uten dramatikk, forteller innsatsleder Steinar Andersen til NRK. Han sier det ikke var noe arrangement på hotellet.

– Jeg kan ikke bekrefte om det er drap eller ikke. Det er en alvorlig hendelse, sier han til lokalvisa Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Innsatsleder Steinar Andersen sier de har nok styrker på plass. Foto: Even Lusæter / NRK

Politiet har startet etterforskning, og er i en innledningsfase. De jobber med å få oversikt over det som har skjedd.

– Det er viktig for meg å si at vi har kontroll på situasjonen. Det er ikke fare for andre i området, sier operasjonsleder von Obstfelder.

Kripos er varslet

Hotellet hvor kvinnen ble funnet ligger i et populært hytte- og skiområde i Gudbrandsdalen. Innsatsleder Steinar Andersen vil ikke si noe om kvinnen ble funnet inne eller ute, eller om hvordan de ble varslet.

Ifølge NRKs reporter på stedet er veien til hotellet sperret av, og politiet holder vakt. Kripos er varslet om saken og kommer til stedet søndag. Mens politiets teknikere skal jobbe der gjennom natten.

De pårørende er ikke varslet ennå. Men politiet sier de har en mulig identitet på den døde kvinnen, men at den ikke er bekreftet.

Til GD sier politiet at de fikk melding om hendelsen rundt klokka 21.30.

Politiet setter opp sperrebånd ved hotellet. Foto: Even Lusæter / NRK

GD melder at det har vært politihelikopter på stedet. Det blir ikke bekreftet av politiet.

Ifølge avisen er det mye politi på stedet. Politiet varslet innledningsvis at de kommer med mer informasjon søndag.