DNB tjener mer på renter: – Vi er for lojale mot bankene

– Vi er dessverre litt for lojale som bankkunder, og misforstår denne lojaliteten, sier Kvadsheim, som er kjent fra Luksusfellen på TV3, og fortsetter:

– Bankene er også flinke til å være opptatt av hvordan vi kan spare mer, men det er veldig mye fokus på at vi bør droppe kaffe latten og ta med matpakka på jobb. Jeg har et bedre tips, og det er å bytte bank – spesielt hvis du er DNB-kunde.

Torsdag la DNB frem de finansielle resultatene for fjerde kvartal og hele 2019.

Hallgeir Kvadsheim sier man kan spare tusenlapper ved å flytte boliglånet eller sparekontoen til banker som har bedre vilkår enn den du har. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Årsresultat ble 25,7 milliarder kroner, drøyt 1,4 milliarder mer enn året før.

Netto renteinntekter for hele 2019 var på 39,2 milliarder kroner, en oppgang fra 6,52 prosent fra året før. For fjerde kvartal var renteinntektene 10,3 milliarder kroner, 736 millioner kroner mer enn i samme kvartal året før, fremgår det av bankens resultatfremleggelse torsdag.

– Kan spare mange tusen i året

DNB satte opp rentene flere ganger i løpet av 2019 og Kvadsheim er kritisk til de vilkårene banken gir for boliglånsrente og innskuddsrente til kundene sine.

– De tilbyr nå en boligrente på 3,15 prosent. Hvis du sjekker i Finansportalen.no, så finner du banker som tilbyr fra 2,60 og opptil tre blank, sier han.

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet som gir deg oversikt over hvilke renter som til enhver tid er tilgjengelig på markedet.

Det kan være mange tusen kroner å spare dersom du flytter lånet til en bank med lavere rente.

– Er du for eksempel en av 200.000 medlemmer i Akademikerne, så er det mulig å låne penger via Danske Bank til 2,62 prosent. Hvis du har et boliglån på tre millioner og flytter det fra DNB, så sparer du nesten 16.000 kroner i året bare på det. Det er vesentlig mer enn å ta med matpakken av og til på jobb, sier han.

Økonomieksperten sier bankene tjener spesielt godt på innskuddsrentene, og anbefaler å flytte sparekontoen til en bank med bedre vilkår for å spare enda flere tusenlapper.

Konserndirektør for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, sier de er veldig konkurransedyktige og tilbakeviser kritikken fra Kvadsheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ifølge Finansportalen opererer DNB med en sparerente 0,85 prosent.

– Gode banker gir over to prosent. Så hvis du for eksempel er så heldig at du har 400.000 kroner i innskudd, så sparer du nesten fem tusen i året bare på å flytte den sparekontoen, sier Kvadsheim.

DNB: – Vi er konkurransedyktige

Konserndirektør for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, er ikke enig med kjendis-økonomens analyse og sier DNB er konkurransedyktige både på innskudd og utlån.

– Vi har akkurat satt ned prisene våre på fastrentelån for fem og ti år. I de konkurrentoversiktene som jeg følger, så ligger vi på tredjeplass på fastrentelån med fem års bindingstid. I tillegg er vi meget konkurransedyktige både på tre år og ti år, sier hun.

– Så da vet jeg ikke hvilke barometre han har sett på.

Hun mener videre at DNBs gode resultater gir konkurransedyktige priser som kommer både kundene til gode, og gir eierne en god avkastning.

Banken vil betale ut et utbytte på 9 kroner per aksje. Det tilsvarer en utdeling på over 14 milliarder kroner til aksjonærene.

– Vi betaler jo mer 50 prosent tilbake i utbytte, og den norske stat eier 34 prosent av DNB. Mye av det utbyttet fra DNB kommer faktisk tilbake til det norske samfunnet, sier Spiten.