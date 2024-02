Disse studentene vasser i jobbtilbud. Nå advarer fagforeningen

– Jeg har hørt om folk som i år har mistet både sommerjobb og fast jobb.

Det sier Emma Stanger (24). Hun studerer ingeniørvitenskap og IKT på fjerde året på NTNU i Trondheim.

Hun har sett gode venner bli sagt opp fra jobbene de signerte under studiet før de en gang har startet.

– De mister jobben fordi bedriftene ikke har økonomisk kapasitet. Så må man plutselig begynne å søke igjen fordi man mistet det man egentlig hadde.

Går glipp av lønnsøkning og overtid

En undersøkelse gjennomført av Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) viser at teknologistudenter er svært ettertraktet hos arbeidsgiver. Såpass at hele 77 prosent i fjor fikk jobb mens de fortsatt studerte.

– Det vi ser er at selskapene er ute etter å signere kontrakter tidlig. Det trenger ikke kun å være positivt for våre medlemmer, sier Elisabet Haugsbø.

Hun er Tekna-president og skeptisk til at arbeidsgiver inngår kontrakt med studentene så mye som ett og to år før endt studium.

Tekna-president Elisabet Haugsbø kommer med råd til studentene som skal ut i arbeidslivet. Foto: Tekna

Nå ønsker hun å gjøre de unge lovende oppmerksomme på at det kan skje ting i løpet av året som gjør at den inngåtte kontrakten ikke er så lukrativ som den virket for ett år siden.

– Skal du ha en gjennomgang av lønn før du trer inn i jobben, eller får du en lønn som gjør at du i utgangspunktet blir hengende ett år etter?

Å begynne i en lavere lønn, kan henge ved deg lenge i arbeidslivet, advarer Haugsbø.

Og selv om det er stas å få kontrakt tidlig, påpeker Haugsbø at det kan være klausuler i kontrakten som man kanskje ikke tenker over. En av disse er særlig uavhengig stilling.

– Vi ser jo at det er noen som prøver å gi det til studenter for å unngå å betale overtid, som ofte kan være en ganske betraktelig merkostnad for selskapet.

Hun mener også at dersom det kommer et bedre tilbud før oppstart, bør studenten vurdere det.

– Det er ikke sånn at du er gift med en arbeidsgiver hvis du får et bedre tilbud som du heller har lyst på.

Studentstyret i Tekna. Fra venstre Helene Wingård Skøien, Emma Stanger, Jonas Risanger Rød, Ilias Tche, Elias Draugedalen, Rikke Berg Torgersen, Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff og Christoffer Røneid. Foto: Celina Therese Ekholt / NRK

Taper på tidlige prosesser

– Søknadsprosessen for sommerjobb begynner veldig, veldig tidlig, rett etter sommeren er ferdig, forteller Emma Stanger.

Hun viser til at dette er uheldig fordi studentene på dette tidspunktet ikke vet hva de burde forvente i lønn for det kommende året.

– Så det at man pusher de søknadsprosessene såpass tidlig, gjør at man kanskje går glipp av noen kroner i timen, fortsetter hun.

Det samme opplever Elias Draugedalen. Han studerer informatikk på første året ved Universitetet i Bergen.

Begge studentene har mye kontakt med bedriftene allerede. Foto: Celina Therese Ekholt / NRK

Han beskriver linjen han går på som en het potet på jobbmarkedet. Men han tror det fort skjer at man som ung og uerfaren føyer seg etter arbeidsgivers ønsker.

– Det er jo veldig få av oss studenter som har sett sånne «voksenkontrakter», sier Draugedalen.

Han minner sine medstudenter om at kontrakten bør inneholde en klausul om man er med på den generelle lønnsstigningen i samfunnet. Ellers er han positiv til å tegne kontrakt før endt studium:

– Hvis man finner noe man tenker ser ut som en gøy jobb, burde man gå for det, så lenge man får sikkerhetsklausulene inn.