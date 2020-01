NRK har det siste døgnet snakket med en rekke personer som er tett på forhandlingene om hvem som skal få plass i regjeringen etter at Frp har gått ut.

Hareide er et navn som nevnes av flere.

Flere kilder opplyser til NRK at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide har avbrutt sin reise med Stortingets utenrikskomite til Indonesia. Ingen kan imidlertid bekrefte årsaken til returen.

Flere påpeker også at en eventuell statsrådspost til Hareide vil være avhengig av både at Hareide selv er klar til å legge konflikten med Erna Solberg og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad bak seg, og at Ropstad selv ønsker ham inn i regjering.

Åpen for Hareide

En Høyre-kilde på innsiden av regjeringen mener det er argumenter for og mot å invitere Hareide tilbake inn i det gode selskap, men sier at «man må kunne legge denne konflikten bak seg».

Også en annen sentral Høyre-kilde bekrefter at Høyre-ledelsen ikke kommer til å sette seg i mot at Hareide får en ministerpost, dersom KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Hareide selv skulle ønske det.

Dette skjer til tross for at Hareide seinest i november anklaget Erna Solberg for løftebrudd i forbindelse med KrFs retningsvalg.

Hareide sa da til NRK at han mente det var feil av Erna Solberg å åpne for å endre paragraf 2c i abortloven i forkant av veivalget

– Jeg syns ikke Erna Solberg kom spesielt godt ut av høsten 2018, sa Hareide til NRK.

Det var Dagbladet som først meldte om Hareides retur fra Indonesia.

Forklaring av hvordan Regjeringen kan få flertall for saker i Stortinget når Frp går ut, og de ikke lengre ha flertallet i Stortinget bak seg. Du trenger javascript for å se video. Forklaring av hvordan Regjeringen kan få flertall for saker i Stortinget når Frp går ut, og de ikke lengre ha flertallet i Stortinget bak seg.

Mulig brobygger

Etter det NRK forstår skal også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad være positiv til tanken på at Hareide får en statsrådspost, til tross for den opprivende konflikten om KrFs retningsvalg i 2018.

Dersom Hareide takker ja til å bli minister, peker en kilde på at han vil kunne fungere som en brobygger i kjølvannet av nettopp den konflikten.

En slik brobygger-rolle skal også være grunnen til at Erna Solberg skal være positiv til å hente inn Hareide som statsråd.

Kjell Ingolf Ropstad har selv uttalt på Politisk kvarter at det tok lengre tid å lege sårene etter veivalget enn han hadde trodd.

Nevnes som finansminister

Høyre, Frp og Venstre har onsdag sittet i forhandlinger om hvordan den nye regjeringskabalen skal se ut.

Erna Solberg har tidligere sagt til NRK at hun har gitt seg selv til slutten av måneden med å lande kabalen, men etter det NRK forstår er det nå håp om å komme i mål til førstkommende fredag.

Som NRK kunne fortelle onsdag, har både KrF og Venstre et sterkt ønske om finansministerposten.

For KrFs del er Hans Olav Syversen et aktuelt navn til den posten, men også Hareide blir nevnt som en kandidat av flere.

Andre KrF-navn som nevnes som statsrådskandidater er Line Henriette Holten og Ingelin Noresjø.