Disse produktene inneholder aspartam

Natt til fredag publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) resultatet av risikovurderingene rundt helseeffektene av det kunstige søtningsstoffet aspartam.

Resultatet viser at WHO anser aspartam som mulig kreftfremkallende, men understreker i sin vurdering at mengden folk flest får i seg, er trygg.

– Vi råder ikke produsenter til å trekke tilbake produkter, og vi anbefaler heller ikke forbrukere å slutte å bruke det helt. Vi anbefaler litt moderasjon, sier Verdens helseorganisasjons direktør for ernærings- og mattrygghet, Francesco Branca.

Seniorforsker i Folkehelseinstituttet, Trine Husøy støtter opp om oppfordringen om moderasjon.

– Det er fremdeles trygt så lenge inntaket av aspartam ikke overskrider grenseverdien.

Aspartam finnes ikke bare i lettbrus. Foto: Tom Balgaard/NRK

Ikke bare brus

For mange er søtningsstoffet Aspartam mest forbundet med lettbrus som Pepsi Max og Cola uten sukker.

Fredag har NRK sett på hvilke andre dagligvareprodukter som inneholder det omdiskuterte søtningsstoffet.

Listen består bare av noen av varene som inneholder aspartam.

Lettbrus

En rekke lettbrus varianter inneholder aspartam:

Pepsi Max

Cola uten sukker

Coca-Cola Light

Cola Zero

Cola X uten tilsatt sukker

Solo Super

Sprite Zero

Prima Cola sukkerfri

Mozelle Light

7up Free

Urge uten sukker

Fanta Orange No Sugar

Villa Lett

En voksen som veier 70 kilo må drikke mellom tre og fem liter lettbrus for å overgå grensen for 40 milligram aspartam per kilo kroppsvekt. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Energidrikk

Red Bull sukkerfri

Powerade

Battery Nocal

Andre drikkevarer

Biola uten tilsatt sukker Tine

Litago Sjokolade uten tilsatt sukker fra Tine

Litago Brownie Salt Karamell uten tilsatt sukker fra Tine

Q Sjokolademelk uten tilsatt sukker

Grevens Cider uten sukker

Mat

Piano Vaniljesaus Zero

Piano Sjokaldepudding uten tilsatt sukker fra Tine

Mager Kesam Vanilje uten sukker fra Tine

Yoghurt

Go'morgen Yoghurt uten tilsatt sukker fra Tine

Skyr Yoghurt

Q Yoghurt uten tilsatt sukker

NRKs utsendte fikk med seg mer enn bare brus på jakt etter varer med aspartam. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Tyggegummi

Extra tyggegummi

Stimorol Max

Kosttilskudd

Berocca Bayer Vitamin B-kompleks med vitamin C og mineraler brusetabletter

Kalsium-Sandoz Novartis brusetabletter

Nycoplus Magnesium «Orifarm Healtcare» tyggetablett

NRKs utsendte, Silje Haugen Myrseth, fant flere mat- og drikkevarer med aspartam. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Medisiner

Hos felleskatalogen får man opp 39 ulike treff på medisiner som inneholder aspartam. Under ser du noen av de:

Penicillin:

Imacillin Recip Aminopenicillin

Smertestillende:

Paracet Weifa smeltetabletter for barn

Paracet «Karo Pharma» brusetablett

Pamol Nycomed Pharma smeltetabletter for barn

Pinex Forte Teva brusetabletter

Allergimedisin:

Aerius Schering-Plough Antihistamin smeltetabletter

Migrenemedisiner:

Maxalt Rapitab MSD smeltetabletter

Zomig Rapimelt AstraZeneca smeltetabletter

Antidepressiver:

Remeron-S Organon smeltetabletter

NRK har vært i kontakt med Mattilsynet vedrørende om de vil komme med nye anbefalinger om aspartam etter at det har kommet frem at søtningsstoffet kan være kreftfremkallende.

De svarer at de forholder seg til regelverk fra EU og det er bestemt at de skal forholde seg til EFSA sine risikovurderinger.