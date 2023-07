Aspartam mulig kreftfremkallende: – Liten grunn til bekymring

– Det er fremdeles trygt så lenge inntaket av aspartam ikke overskrider grenseverdien.

Det sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet (FHI), Trine Husøy.

Natt til fredag publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) resultatet av risikovurderingene rundt helseeffektene av det kunstige søtningsstoffet aspartam.

Resultatet viser at WHO anser aspartam som mulig kreftfremkallende.

– Vi råder ikke produsenter til å trekke tilbake produkter, og vi anbefaler heller ikke forbrukere å slutte å bruke det helt. Vi anbefaler litt moderasjon, sier Verdens helseorganisasjons direktør for ernærings- og mattrygghet, Francesco Branca.

Tre liter brus

WHO understreker i sin vurdering at mengden folk flest får i seg, er trygg.

Den tidligere etablerte anbefalingen om et maksimalt daglig inntak på opptil 40 milligram aspartam per kilo kroppsvekt, blir derfor stående.

Siden 1980-tallet har aspartam vært mye brukt i en rekke mat- og drikkevarer, som flere typer lettbrus, yoghurt, tyggegummi og søtningstabletter til kaffe og te.

– Inntaket av aspartam fra drikkevarer i Norge lå under grenseverdien ved forrige vurdering, også for høykonsumenter, og det er derfor liten grunn til bekymring, forklarer Husøy.

Seniorforsker i FHI, Trine Husøy.

En boks lettbrus på 0,33 liter kan inneholde 200–300 milligram aspartam.

En voksen som veier 70 kilo må derfor drikke fra ni og til 14 bokser daglig, eller mellom tre og fem liter, for å overstige denne grensen, så lenge personen ikke får i seg aspartam fra andre mat- og drikkevarer.

WHOs kreftforskningsavdeling har basert sin vurdering på tilgjengelige vitenskapelige bevis. Den mulige kreftrisikoen gjelder spesifikt leverkreft.

– Ikke egnet som folkeopplysning

Jøran Hjelmesæth, seksjonsoverlege ved hormon, overvekt og ernæringsavdelingen på sykehuset i Vestfold, er enig i at aspartam er helt trygt å få i seg, dersom man overholder de maksimale grensene som er kjent.

– Faren for kreft er på ingen måte klar. Det er fortsatt et helt ubesvart spørsmål. Så eneste helseskade lettbrus kan gi, er for eksempel for tennene. Det må man jo også ta med seg, selvfølgelig, sier Hjelmesæth.

Jøran Hjelmesæth, seksjonsoverlege ved hormon, overvekt og ernæringsavdelingen på sykehuset i Vestfold. Foto: H. Philip Hofgaard

Han forklarer at det at noe er «mulig fremkallende», er mer et forskningsspørsmål enn et forskningssvar. Hjelmesæth sier at det kanskje er noe dokumentasjon på aspartam som gjør at det bør undersøkes, men legger til at det allerede er gjort mye trygghetsforskning på stoffet.

– Det fremkommer på ingen måte noe som helst nytt i denne rapporten som gjør at man skal ha større grunn til å frykte at lettbrus eller aspartamholdige produkter skal være farlig for helsa. Så dette er ikke egnet som folkeopplysning. Det er tvert imot egnet til å skape unødig frykt, sier Hjelmesæth.

Godt studert

Også USA og Europa har fastslått at aspartam er trygt i de mengdene folk flest får i seg. WHOs komité for tilsetningsstoffer, Jefca, har siden 1981 sagt at aspartam er trygt å bruke i visse mengder.

Det amerikanske mat- og legemiddelverket (FDA) sier i en uttalelse at de ikke er enige i at aspartam hører til kategorien som et mulig kreftfremkallende stoff, skriver NBC News.

– Aspartam er et av de mest studerte tilsetningsstoffene som brukes i mat til mennesker. Våre forskere er ikke bekymret så lenge aspartam brukes «i godkjente forhold», heter det i en uttalelse fra FDA.

Verdens helseorganisasjon anser det kunstige søtningsstoffet aspartam som mulig kreftfremkallende. NRK har spurt folk på gata om hva de synes om aspartam. Du trenger javascript for å se video. Verdens helseorganisasjon anser det kunstige søtningsstoffet aspartam som mulig kreftfremkallende. NRK har spurt folk på gata om hva de synes om aspartam.

– Anbefaler vann

Debatten om aspartam har pågått i årevis, delvis drevet fram av forbrukeraktivister i USA og en håndfull kreftforskere. Kritiske spørsmål om bruken av aspartam dukket opp kort tid etter at søtningsstoffet ble godkjent av amerikanske helsemyndigheter for rundt førti år siden.

Francesco Branca på pressekonferanse natt til fredag 14. juli 2023.

Den amerikanske forbrukerorganisasjonen CSPI har lenge presset på for en faglig vurdering av aspartam. Først i 2022 besluttet WHO å legge søtningsstoffet under lupen.

– Hvis forbrukerne står overfor et valg mellom å drikke cola med kunstig søtningsstoff eller med sukker, så tror jeg man heller burde vurdere et tredje alternativ, og det er å drikke vann for å begrense forbruket av søtningsprodukter, sa Branca på pressekonferansen.

– Behov for mer forskning

I rapporten har WHO plassert aspartam i kategori 2B. Det er det tredje laveste av fire kategorier som WHOs internasjonale byrå for kreftforskning bruker:

Gruppe 1 – Kreftfremkallende for mennesker

Gruppe 2A – Sannsynligvis kreftfremkallende for mennesker

Gruppe 2B – Muligens kreftfremkallende for mennesker

Gruppe 3 – Ikke klassifiserbar

Nivå 2B brukes som regel når det finnes begrenset, men ikke overbevisende, bevis for kreft hos mennesker. Hvis bevisene var sterke, ville aspartam blitt plassert i en høyere kategori.

Doktor Mary Schubauer-Berigan i WHOs internasjonale byrå for kreftforskning (IARC) ønsker mer forskning på søtningsstoffer.

–Beviset er ikke av tilstrekkelig høy kvalitet, eller overbevisende nok. Dette er egentlig mer oppfordring til forskningsmiljøet om å studere søtningsstoffet mer, sier doktor Mary Schubauer-Berigan i WHOs internasjonale byrå for kreftforskning (IARC).

Kreftforskere tror WHO-erklæringen kan gi et insentiv til å forske mer på aspartam.

– Jeg skjønner ikke hvordan vi kan trekke en konklusjon om dette uten bedre forskningsstudier, sa professor Andy Smith ved Universitetet i Cambridge til nyhetsbyrået Reuters før fredagens rapport ble lagt fram.

Kritikk mot WHO

Lignende WHO-avgjørelser, om andre søtningsstoffer, har tidligere ført til søksmål mot produsenter som har vært nødt til å endre oppskrifter og bytte til andre alternativer.

WHO har tidligere fått kritikk for at vurderingene deres er «forvirrende» for offentligheten.

Forskere som ikke har noen koblinger til WHOs nye rapport, kaller bevismaterialet om at aspartam kan være kreftfremkallende svakt.

– Gruppe 2B er en svært konservativ klassifisering på den måten at nesten ethvert bevis for dannelsen av kreft, uansett hvor mye feil det kan ha, gjør at et kjemikalie settes i denne eller en høyere kategori, sier Paul Pharaoh, som er kreftforsker ved Cedars Sinai Medical Center i Los Angeles.

Han sier at Jefca ikke har konkludert med at det finnes «overbevisende bevis» for helseskader.

– Folk flest burde ikke være bekymret over risikoen for kreft knyttet til et kjemikalie som er plassert i gruppe 2B av IARC, sier Pharaoh.

Kate Loatman, leder for sammenslutningen av verdens drikkevareprodusenter (International Council of Beverage Associations), sier at WHOs konklusjon «nok en gang bekrefter at aspartam er trygt».

– Aspartam, som alle andre søtningsstoffer med få eller ingen kalorier, og som del av en balansert diett, gir forbrukerne et valg for å redusere inntak av sukker, noe som er et viktig mål for folkehelse, sier Frances Hunt-Wood, generalsekretær i International Sweeteners Association.