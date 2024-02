Disponerte jakthytte på jobbens regning – avviser skatteplikt

Stein Lier-Hansen avviser å ha hatt noen skattepliktig fordel.

Torsdag kveld meldte E24 at tidligere direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har håndtert leieforholdet av en hytte og 17.000 dekar jaktterreng på Hardangervidda i åtte år.

Fra 2015 til 2023 brukte Norsk Industri over 1,1 millioner kroner for leie av jaktområdet og hytta, samt 1,3 millioner kroner på transport med sjøfly til og fra området. Det bekrefter Norsk Industri til E24.

Han brukte jaktområdet til relasjonsbyggende arbeid, men også til private jaktturer med venner og familie, skriver næringslivsavisa.

Da styret i Norsk Industri ble kjent med leieavtalen i oktober 2023, avviklet de leieforholdet og avsluttet «denne type relasjonsaktivitet», skriver styreleder Ståle Kyllingstad til E24.

Lier-Hansen sier til avisen at han mener bruken av området var «helt innenfor», og at administrasjonen i Norsk Industri var kjent med leieavtalen.

Hovedregelen er at alle ytelser med økonomisk verdi – eller fordeler – man får av arbeidsgiver, er skattepliktige.

Mener han skulle skattet

NRK har fått professor emeritus ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Arvid Aage Skaar, til å se på E24-artikkelen.

Arvid Aage Skaar mener Stein Lier-Hansen skulle skattet av bruken av hytta, gitt at han har brukt den til private formål. Lier-Hansen erkjenner selv å ha brukt den privat 5-6 ganger i året. Foto: William Jobling

– Hvis hytta egentlig ble brukt til såkalt relasjonsaktivitet for arbeidsgiver, er det greit. Men det høres jo ikke sånn ut når venner og familie dukker opp på den hytta. Det ville hjulpet å vite hva slags personer som har vært med og hvilken relasjon de har hatt til arbeidsgiver.

Skaar mener det er åpenbart at Lier-Hansen har hatt en fordel i å disponere hytta.

– At han har dekket en del av kostnadene betyr ikke at han ikke har hatt fordeler av bruken av hytta. At han tar med mat selv, endrer ikke på dette, sier Skaar til NRK.

– Burde han skattet av dette?

– Før man vet hvem som har vært med på dette og hvilken relasjon de har hatt til Norsk Industri, er det vanskelig å si.

– Men skulle han skattet av det om hytta har vært brukt til private formål?

– Ja. Dette høres ikke ut som en vanlig firmahytte som er tilgjengelig for alle i Norsk Industri. Det er bare sjefen som bruker den. Hadde det vært en firmahytte som alle kan søke på, hadde det vært noe helt annet, sier Skaar.

Avviser fordel

Lier-Hansen avviser overfor NRK at han har hatt noen personlig fordel av leieforholdet.

– Jeg har ikke hatt noen fordel, det er poeng nummer én. Jeg har hatt masse utgifter. Jeg har bidratt med mer i reiseregninger enn jeg må beskattes for, sier Lier-Hansen.

Stein Lier-Hansen var direktør i Norsk Industri i en årrekke, og ledet forhandlingene for arbeidsgiversiden i lønnsoppgjørene. Foto: Snorre Tønset / NRK

Til E24 sier Lier-Hansen at han har hatt utgifter på 20.000-30.000 kroner i året knyttet til private turer. Dette har gått til kjøp av blant annet ved, propan og parafin, sier han.

Til NRK sier Lier-Hansen at den private bruken av hytta har vært minimal, og at hytta har blitt brukt til representasjon og relasjonsbygging 90 prosent av tiden.

– Det er veldig lite, nesten ikke regnbart. De gangene det har vært det, har utgiftene blitt tatt privat. I løpet av et år er det snakk om kanskje 5-6 dager, maks, og de er overkompensert med private utgifter, sier han om de private turene.

Overlater vurdering til Norsk Industri

Lier-Hansen sier han er «helt uenig i» Skaars vurdering av at han er skattepliktig om han har brukt hytta privat.

– Jeg mener ikke det. Det er masse utgifter som Norsk Industri ikke har fått. Jeg har kanskje vært litt slurvete. Jeg kunne lagd fakturaer for alle mine utgifter, det har jeg ikke gjort, og det var kanskje dumt.

Han overlater til Norsk Industri å vurdere om han er skattepliktig etter å ha disponert hytta. Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra styreleder Ståle Kyllingstad i Norsk Industri.

Skatteetaten skriver på sine sider at det ganske riktig er arbeidsgiver som gir opplysninger om de skatte- og trekkpliktige ytelsene man får – men at man selv har plikt til å føre opp verdien av det man har mottatt i skattemeldingen.

– Er det ikke også ditt ansvar å sjekke hvilke fordeler du har?

– Det er Norsk Industri som sender inn skatteberetning. Mener de jeg har hatt en fordel jeg må beskattes for, må de bare sende inn det, sier Lier-Hansen.

Stein Lier-Hansen gikk av som direktør i Norsk Industri i desember 2023. Han sier til E24 at avgangen hadde vært planlagt en stund, og ikke hadde noe med saken om hytta og jaktterrenget å gjøre.

Professor emeritus Ole Gjems-Onstad mener omfanget av den private bruken er lite, og man kan si «at det er nødvendig for å ivareta eiendommen eller forberede representasjonsbesøk, og ikke privat bruk». Foto: Pressefoto BI

– Lite gjennomtenkt

Ole Gjems-Onstad er professor emeritus i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI.

Han sier han ikke kan konkludere om den konkrete saken uten mer kjennskap til saksforholdene. Men generelt gjelder at hvis arbeidsgiver finansierer private fordeler for arbeidstagere, er det skattepliktig.

– Ved så store eiendommer virker det lite gjennomtenkt å opplyse at det har vært en privat bruk på noen dager i året. Hvis en skatterådgiver hadde holdt vedkommende i hånden, vil nok en så begrenset tilstedeværelse beskrives som korte opphold for å følge opp eiendommen og forberede representasjonsbesøk. Dermed er bruken ikke privat og ikke skattepliktig.

– Har en arbeidstager dokumenterte utgifter som ivaretar arbeidsgivers behov, og ikke egne, vil dette gå til fradrag i eventuelle private skattepliktige fordeler, legger Gjems-Onstad til.