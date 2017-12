I går ble det kjent at Høyre, Arbeiderpartiet, SV og Venstre har flertall i Stortinget for at bruk av narkotika ikke skal straffes.

– Har du et rusproblem eller et begynnende rusproblem, trenger du hjelp, ikke straff. Vi tror ikke det går an å straffe folk rusfri, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, i NRKs Politisk kvarter.

– Derfor må reaksjonen mot rusmisbrukere være gjennom helsetjenesten, ikke justisvesenet. Det viktige er hvordan man hjelper dem som sliter med tungt rusmisbruk, og hvordan man unngår at flere blir rusmisbrukere.

Bort med bøter og fengsel – inn med behandling og samtaler

Dersom du bruker narkotika, vil stortingsflertallet at konsekvensen ikke skal være bøter eller fengselsstraff, men behandling eller samtaler.

En avkriminalisering, men ikke legalisering.

– Hvilken behandling venter hvis du blir tatt med en klump hasj i lomma?

– Det vi har sett fra andre land, er at du da må til et møte med lege og sosialarbeider, samt foreldre hvis du ikke er myndig – bare det er kanskje i seg selv mer avskrekkende enn en bot, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV.

– Der skal man finne ut av om dette er et rusmisbruk som trenger avrusning, eller om det er andre sosiale tiltak som trengs.

VIL IKKE STRAFFE: – Det er ikke mulig å straffe noen rusfri, mener Sveinung Stensland i Høyre. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hvis foreldre oppdager at deres 15-årige datter har tatt GHB eller kokain, kan de ikke lenger true med å gå til politiet, men må skremme med en legetime eller en sosialarbeider?

– Jeg tror ikke det å true med politiet er den beste måten å oppdra barn på. Litt av problemet med dagens narkotikapolitikk, er at trussel om straff er svaret fra samfunnet. Jeg tror det er hjelp som bør være svaret, mener Stensland.

Stortingsflertallet vil altså at narkotikabruk fortsatt skal være ulovlig, men ikke straffes.

– Er det ikke ulovlig, har vi ikke hjemmel for at det skal få konsekvenser i form av behandling, sier Stensland.

Dette betyr enigheten om endring i narkotikapolitikken Ekspandér faktaboks Ap, Høyre, SV og Venstre er blitt enige om en merknad til budsjettinnstillingen. Det betyr ikke at endringen i narkotikapolitikken er endelig vedtatt i Stortinget. – Men det er et sterkt signal om hvilken vei vi ønsker å gå i denne stortingsperioden, sier Sveiung Stensland i Høyre.

En flertallsmerknad i en budsjettinnstilling uttrykker Stortingets vilje, men det er opp til regjeringen om dette skal følges opp med lovendringer eller reformer.

Frp: Tror flere kommer til å begynne med narkotika

Høyres regjeringspartner Frp frykter at dette vil føre til at flere unge prøver narkotika.

– Konsekvensene blir at det blir vanskeligere for samfunnet å si at dette ikke er lov, sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp.

– Det er viktig at de som har rusproblemer og har det tøft i hverdagen, får hjelp og behandling. Men jeg tror at hvis man tar bort straffen, eller risikoen for at man kan få straff, vil demningen briste, og flere vil prøve.