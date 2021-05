– Vi følte vi hadde kontroll, bilen var på ingen måte utrygg å kjøre. Men det var godt når det var over. Jeg sov veldig godt natt til 18. mai i fjor, sier Frank Sunde og ler.

Han er sjåfør ved bilavdelingen ved Det kongelige hoff og kjørte A1, den mest kjente av kongens biler, da kongeparet overraskende kjørte ut for å hilse folket i flere av Oslos bydeler på 17. mai i fjor.

KLAR FOR NY TUR: Frank Sunde, sjåfør ved Det kongelige hoff, skal kjøre A1 også på årets 17. mai. Foto: William Jobling / NRK

Den over 80 år gamle bilen hadde for det meste stått ubrukt de siste årene da forslaget om den historiske kjøreturen dukket opp.

Dårlig kløtsj: – Turen måtte foregå uten stopp

– Det sikkerhetsmessige var på plass, men noen andre småting var det jo. Men det var ikke tid til å gjøre noe med bilen på den korte tiden vi hadde fra vi fikk forespørselen, sier Sunde.

– Hvilke småting var det som var utfordringen i fjor?

– Det største problemet var kløtsjen og støtdemperne bak. Støtdemperne er nå utbedret og i stand. Og så var det kløtsjen som var dårlig, og som gjorde at turen måtte foregå uten noen særlig stopp, spesielt i bakker og slike ting.

SKAPTE UTFORDRINGER: Dette var kløtsjen som skapte utfordringer på 17. mai i fjor. I år har ikoniske A1 gjennomgått en restaurering. Foto: William Jobling / NRK

Tidens tann hadde gjort at kløtsjen var moden for utskiftning, men en restaurering var det ikke tid til før fjorårets 17. mai.

Blant områdene som fikk kongelig bil-besøk på nasjonaldagen i fjor, var Kampen øst i Oslo. Idet bilen med hovedpersonene om bord skulle kjøre opp en bratt bakke, måtte sjåføren ta fart.

– Den var litt kinkig. Bakken var generelt kinkig for en gammel bil, men der ønsket vi å ha litt fart for å ikke måtte stoppe i en bakke for så å sette i gang igjen. Det var en utfordring. Men det gikk bra, sier Sunde.

Klar for ny kjøretur i oppgradert bil

«Når folket ikke kunne komme til oss, måtte vi prøve å komme til dem,» har kong Harald selv sagt om den historiske kjøreturen.

Under årets 17. mai-feiring skal kongeparet, som i fjor, kjøre ut fra Slottet i den ikoniske kabrioleten A1. Det er den samme bilen som kong Haakon kjørte 7. juni 1945, da kongefamilien kom hjem igjen til Norge etter 2. verdenskrig.

Men denne gangen trenger ikke sjåføren å frykte at bilen skal svikte underveis. A1 har gjennomgått en oppgradering og restaurering siden sist.

Nytt tak – eller rettere sagt ny kalesje – nye dekk, ny kløtsj, nye bremser, restaurerte støtdempere og en grundig polering er blant det den gamle Buick Roadmasteren har fått.

Også bilens skinnseter er blitt oppgradert. Det gamle skinnet er bevart, men der setene før var sprukket opp i sømmene, er de nå blitt sydd på nytt av en salmaker.

– Det er et veldig historisk kjøretøy, så vi ønsket ikke å overrestaurere den, men den måtte få de tingene den trengte. Den må være representabel, og den må være sikker. Men vi vil beholde historikken i bilen, sier Sunde.

Ikon

Bilen var en gave fra General Motors til daværende kronprins Olav og kronprinsesse Märtha da de var på en rundreise i USA i 1939.

HISTORISK: En jublende folkemasse ønsket kongefamilien velkommen tilbake til Norge 7. juni 1945. A1 var i spissen i den kongelige kortesjen. Foto: NTB

Bilen er blitt et ikon i den kongelige bilsamlingen.

– 7. juni 1945, da kong Haakon endelig vendte tilbake som det enorm kraftfulle symbolet han hadde blitt i løpet av krigsårene, så var det denne bilen som spilte en hovedrolle og kjørte kongen fra Honnørbryggen og opp til Slottet, sier forfatter og historiker Tore Rem.

A1 har vært bilen for de store anledninger og er også blitt brukt til signingen av både kong Olav i 1958 og kong Harald og dronning Sonja i 1991, samt til kronprins Haakons myndighetsdag i 1991.

KONFETTI: Da bilens skinnseter nå skulle restaureres, ble det funnet konfetti i rødt, hvitt og blått under setene. Foto: William Jobling / NRK

Før den altså ble hentet frem igjen til 17. mai i fjor, da koronapandemien preget dagen. Nå er bilen pusset opp for å ha en sentral rolle på den andre korona-nasjonaldagen.

– Jeg vil tro at Slottet tenker at ekstraordinære tider krever ekstraordinære symboler. Og dette er det kjøretøyet som har størst symbolverdi. Det er også mye positivitet forbundet med denne bilen: Den er forbundet med hjemkomst og med nye begynnelser, sier Tore Rem.