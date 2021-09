Dette må du tenke på før du bestiller ferie

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv om land etter land fjerner koronarestriksjonene, vil du som turist fortsatt måtte innfri noen krav.

Her får du en oversikt over det viktigste før du bestiller feriereisen.

Sjekk koronasertifikatet

Dersom du er fullvaksinert, vil passet være grønt så lenge minimumstiden er gått etter siste dose (se fakta).

Dette gjelder de fleste land i Europa, men Kroatia og Østerrike har nå innført en maksgrense.

I Kroatia er grensen 270 dager. Det var den også i Østerrike en periode, før de tirsdag endret til 360 dager.

– Det er riktig at vaksinasjonen etter to doser er gyldig i 360 dager, bekrefter Inger Diedrich hos Østerrikes turistkontor til NRK.

Pfizers sjefforsker sier vaksine-effekt synker etter seks måneder. Likevel har ikke koronapasset for fullvaksinerte fått noen maksgrense i resten av landene i EU/EØS/Schengen.

En maksgrense kan imidlertid komme i fremtiden.

Dersom du har koronapasset digitalt, og du er fullvaksinert, skal det vise grønt.

Det kan uansett være lurt å sjekke at opplysningene stemmer.

Det eneste du må passe på er dersom du har printet ut eller lastet ned passet. Da varer det bare 90 dager fra nedlastingen.

Om du ikke er fullvaksinert, kan du ha grønt pass som følge av at du har gjennomgått sykdommen.

Selv om personer som har vært koronasmittet får grønt koronasertifikat i 12 måneder for innenlands bruk, vil passet bare gjelde i 6 måneder for reiser inn og ut av EU/EØS-land.

En tredje vei til grønt pass er gjennom en fersk test. Les mer i faktaboksen under.

Koronapass Ekspandér faktaboks Hva er kravene som gir et gyldig sertifikat? Gyldighet for negativ test: 24 timer fra prøvetidspunkt (i Norge) Gyldighet for vaksine: Beskyttet: telles fra 3 til og med 14 uker fra 1. dose Fullvaksinert. Gyldighet for gjennomgått covid-19: I Norge: Inntil 12 måneder etter positiv test.

I EU/EØS: Inntil 180 dager etter positiv test. Hvor lenge er sertifikatet gyldig? Delen som er basert på fullvaksinerte har foreløpig ingen utløpsdato. PS! Gyldig i inntil 90 dager fra siste nedlastning/utskrift.

Delen som er basert på negativ test er gyldig i inntil:

24 timer fra prøvetidspunkt (i Norge) 72 timer fra prøvetidspunkt (i EU/ EØS) Kilde: EU

Sjekk landstatus

STATUS: FHIs smittekart over Europa publisert mandag 13. september. Foto: FHI

Dersom du er fullvaksinert, slipper du alle former for karantene når du kommer tilbake til Norge. Men om du ikke er det, kan det være lurt å se på landets smittestatus.

Hver uke oppdaterer FHI et kart med ulike fargekodene. Dette får betydning for hvilken karantene du blir pålagt dersom du ikke er fullvaksinert.

Det som er interessant nå er at flere område i Norge er røde. Dermed kan du havne i karantene på stedet du reiser til dersom du ikke har grønt pass.

– Som reisende bør du følge med på UDs reiseinformasjon og oppdateringer om koronapandemien. Du bør følge råd og informasjon fra lokale myndigheter i det landet du oppholder deg i. I tillegg bør du registrere deg på reiseregistrering.no, slik at UD kan nå deg med oppdateringer og informasjon. Du bør alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring, skriver Helse- og omsorgsdepartementet til NRK.

Fargekoder for land Ekspandér faktaboks Fullvaksinerte og personer som har hatt korona siste tolv måneder er unntatt fra reglene.

Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst.

Grønne land: Du må ikke i karantene ved innreise til Norge. Det er heller ikke krav til testing før innreise, men man må teste seg på grensen ved ankomst. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Du må ikke i karantene ved innreise til Norge. Det er heller ikke krav til testing før innreise, men man må teste seg på grensen ved ankomst. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge. Oransje land: Du må i karantene ved innreise til Norge. Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Du må i karantene ved innreise til Norge. Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere. Røde land: Du må i karantene ved innreise til Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst.

Du må i karantene ved innreise til Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. Mørkerøde land: Du må i karantene ved innreise til Norge. Karantenen gjennomføres på karantenehotell. Ellers samme innreiseregler som røde land.

Du må i karantene ved innreise til Norge. Karantenen gjennomføres på karantenehotell. Ellers samme innreiseregler som røde land. Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land. Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. (Kilde: Regjeringen)

For land utenfor EU/EØS gjelder egne regler. Sjekk UDs informasjon om de enkelte landene her.

Ulike restriksjoner

Det er viktig å sette seg inn i restriksjoner som gjelder i landet du besøker. Dette kan endre seg raskt.

I Østerrike ble det fra onsdag krav om munnbind i butikker på offentlig transport og i heiser.

Barn

Den siste gruppen som er innlemmet i vaksineringen er barn fra 12 til 15 år. Det er imidlertid bare planlagt én dose for disse i utgangspunktet.

Barn som er vaksinert med én dose får ikke gyldig koronasertifikat, opplyser FHI. Barna regnes bare som beskyttet fra og med tre uker til og med 14 uker etter vaksinedosen.

Beskyttede må i innreisekarantene dersom de kommer fra et land eller område som ikke er grønt, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst.

Forsikring

Det er viktig å sjekke hva forsikringsselskapet ditt sier om reiser og korona. Her kan praktiseringen varierer fra selskap til selskap.

Felles for de største selskapene er at reiseforsikringen gjelder som normalt i alle land i EU, Schengen og Storbritannia. Det vil si at du kan reise med gyldig reiseforsikring uavhengig av reiseråd, landfarge og vaksinestatus.

I resten av verden er det reiseråd fra Utenriksdepartementet (UD) som avgjør om forsikringen er gyldig.

Selskapene Tryg, Gjensidige og If dekker for eksempel avbestilling dersom du har bestilt til et grønt land som blir rødt før avreise.

Men de dekker ikke avbestilling dersom du bare ikke ønsker å reise av frykt.

Fram til 31. desember dekker de også avbestilling dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene eller testregime for barn og unge.

Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles på grunn av innreisenekt på reisemålet.

Advarer mot millionregning

ADVARER: Kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If sier det er viktig å undersøke grundig dersom man reiser til land utenfor Europa. Foto: KILIAN MUNCH

– Selv om du har full forsikringsdekning i Europa, og vi stiller opp, er det viktig å huske på at verden ikke er helt normal ennå. Man kan bli syk, og det kan være kjedelig, selv om man er dekket av forsikringen, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If.

I praksis er hele Europa åpnet opp, men reiser til resten av verden er fortsatt underlagt et strengt regime.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia, samt noen enkeltland utenfor dette.

– Det aller viktigste er at man ikke reiser til steder der det foreligger reiseråd. Det er risikosport, advarer Handeland.

– Vi kjenner til saker der nordmenn er blitt syke eller skadet. Det kan være regninger som lander på flere millioner kroner, sier Handeland.

Disse landene er unntatt

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd:

Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

