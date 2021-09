Flere fylker røde på EUs nye smittekart

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det skjønner jeg, for vi har hatt et større smitteutbrudd her.

Det sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad.

Kommunen har hatt et større smitteutbrudd den siste tiden.

EUs smittevernbyrå ECDCs risikovurdering er med på å danne grunnlaget for Folkehelseinstituttets (FHI) smittekart.

Deltaviruset sprer seg

– For folk som reiser er det nyttig å vite hvilke farge land har, med tanke på hvilke forholdsregler man bør ta.

Torsdag kom de nye smittetallene for Trondheim, som viser at 38 nye har fått påvist koronasmitte.

Røsstad er usikker på når Trøndelag vil få en annen farge enn rødt igjen.

– Vi har hatt en god utvikling her hos oss nå, men det er deltaviruset som dominerer nå. Så for folk som er uvaksinert eller bare har fått en vaksinedose, så vil dette kunne spre seg om man ikke er påpasselig med smittevernet. Så det er litt avhengig av hvordan folk oppfører seg.

IKKE OVERRASKET: Tove Røsstad er ikke overrasket over at Trøndelag har blitt rødt på smittekartet. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Krevende situasjon

Også Møre og Romsdal har blitt rødt på EUs nye smittekart.

Smitten har blomsta opp, spesielt blant barn og unge. Assisterande fylkeslege Vegard Ansok sier situasjonen er krevende

– De kommunene som har smitte nå, opplever at det er smitte til mange raskt, og det krever hurtig innsats fra kommunene, og oppleves krevende for kommunene inntil de får kontroll. De første dagene er det mye arbeid, sier han.

Den omfattende bruken av hurtigtester for å unngå karantene, gjør at det er stort behov for disse testene mange steder.

Ansok sier det kan bli en utfordring å skaffe nok hurtigtester, og at Statsforvalteren er klar til å gripe inn for å styre fordelingen, dersom det blir nødvendig.

FYLKESLEGE I MØRE OG ROMSDAL: Vegard Ansok. Foto: Roar Strøm / NRK

Blir bekymret

På gata i Kristiansund, liker Jorunn Flemmen dårlig smitteutviklingen.

– Jeg er jo litt bekymret for barn, barnebarn og skolebarn, de kan jo bli sjuke de også. Det er jo de som opplever mest smitte nå, og dei kan jo også smitte de som er uvaksinerte.

BEKYMRET: Jorunn Flemmen i Kristiansund liker ikke smitteutviklingen i fylket. Foto: Marius Stenberg / NRK