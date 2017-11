Dette kan du gjøre for å berge miljøet

NRK.no og NRK2 hadde i kveld en temasending om klima og miljø. I ekspertpanelet satt Nina Jensen i WWF, Marius Holm i Zero og Bjørn Samset i Cicero. De svarer på spørsmål fra seerne og leserne på direkten.

Et spørsmål som går igjen hos mange er dette. Hva kan du og jeg gjøre for å stanse den globale oppvarmingen?

– Bruk mindre energi

Ekspertpanelet er ikke i tvil. Hver enkelt av oss kan gjøre mye, blant annet å bruke mindre energi. Det kan være å isolere huset bedre slik at huset holder bedre på varmen, i det hele tatt bruke mindre strøm. Bare det å skru av lyset i rom vi ikke bruker, kan bety mye om mange gjør det.

Biltrafikken slipper også ut store mengder miljøgifter. Rådet fra ekspertene er å vurdere om det er mulig å bytte fra bil som bruker fossilt brennstoff til elbil. Og så er det viktig å reise mindre fly. Ett av rådene er å kutte ut helgeturene med fly, og heller satse på færre og lengre turer.

Nina Jensen i WWF mener noe av det viktigste vi kan gjøre er å spise mindre kjøtt, samt å kaste mindre mat. Matsvinn er en stor utslippsfaktor, forteller hun.

– Katastrofale konsekvenser

Hun mener det ikke er for sent å hindre et totalt sammenbrudd, men at det haster å gjøre noe. Om vi ikke gjør noe raskt, så kan konsekvensene bli katastrofale.

– Vi kan oppleve av store deler av verden blir ubeboelig på grunn av global oppvarming. Kampen om ressursene vil føre til flere kriger. Den flyktningstrømmen vi har sett til Europa de siste årene, er bare barnemat i forhold til hva vi kan ha i vente om vi ikke greier å snu utviklingen, sier den avtroppende WWF-sjefen.

Flere stilte spørsmål om overbefolkning og ressursmangel. Her svarte panelet at det faktisk er nok ressurser til alle på jorden, men at vi ikke kan fortsette med den skjevfordelingen vi har i dag.

Det betyr at vi i den rike delen av verden må bruke mindre ressurser, slik at den fattige delen av verden skal få det bedre.

Klimaforhandlinger i Bonn

På klimatoppmøtet i Bonn fikk deltakerne kritikk fra både klimaaktivister og representanter fra de fattigste landene for å ikke gjøre framskritt på viktige områder. Vertslandet Tyskland kommer trolig ikke til å oppnå sitt eget mål om å kutte utslippene fra kullindustrien med 40 prosent innen 2020.

Flere hadde håpt at forbundskansler Angela Merkel ville varsle utfasing av landets kullproduksjon, men det skjedde ikke på første dag av klimamøtet. Merkel sa blant annet at forpliktelsene fra Parisavtalen ikke kommer til å holde temperaturstigningene under 2 eller 1,5 grader celsius.

Ett av de store spørsmålene på toppmøtet er hvorvidt de rike landene har et ekstra ansvar for å bistå fattige land i å håndtere klimaendringene, siden de rike landene har forurenset mer.

Saksøker staten

For første gang måtte staten i dag møte i retten for å ha åpnet for mer oljeboring .

Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten 18. oktober 2016. Miljøbevegelsen skal overbevise domstolen om at Norge bryter grunnloven når staten tillater leting etter olje i Barentshavet.

