Dette gleder folk seg til etter korona

Folk på gata og følgerne av NRK Nyheters Instagram-konto fikk samme spørsmål.

«Hva gleder du deg til etter korona?»

Å ta med bestefar ut på livet

Treffe barnebarna igjen

Mange av dem NRK har vært i kontakt med trekker fram det å kunne treffe besteforeldre. Også denne jenta i Bergen:

Besteforeldrene til Hayley er langt unna, og hun savner dem. Du trenger javascript for å se video. Besteforeldrene til Hayley er langt unna, og hun savner dem.

Smile til folk uten munnbind

Lista over hva folk gleder seg til er lang:

Dra på familieferie til varmere strøk

Bryllup

Være mange i samme rom

Sammenkomster uten å måtte ekskludere noen fordi man vil følge anbefalinger på antall

Planlegge noe uten å være redd for at det skal avlyses

Å glede seg gjør deg glad

Det er viktig å glede seg til noe, sier psykolog Johanne Refseth. Glede forteller deg hva som betyr noe for deg.

GLED DEG: Gleden i forkant har også en verdi, sier psykolog Johanne Refseth. Foto: Privat

– Det kan være slike ting som vi ellers ikke tenker over at har en betydning, men som vi kanskje i koronaen har lært at er utrolig viktige for hvordan vi har det, sier psykologen. En annen ting er at det å glede seg gjør oss glade.

– Ikke vær redd for å bli skuffa

– Det er faktisk en kjepphest for meg, sier Refseth.

– Folk er altfor redd for å bli skuffa, mange unngår veldig mye kos med å glede seg til ting, fordi de er så redd for skuffelsen. Skuffelse er følelse inni deg, en kjip følelse ja, men det langt verre å slå tåa i dørkarmen!

Hete netter på dansegulvet med menn jeg aldri kommer til å se igjen

Variasjonen er stor i hva folk gleder seg til post korona:

Å kunne hoste offentlig uten å kjenne på skamfølelsen

Å ha sex

Til å bli så sosialt sliten at det faktisk er digg å sette seg i sofaen å se på Netflix alene

Frihetsfølelse

Å aldri måtte bo hjemme over så lang tid igjen

En intim og svett fest

BRUMUNDDAL: Camilla Leirdal og Linn Heidi Rønningen gleder seg til å treffe flere folk. Det blir en fest! FOTO: Knut Røsrud/NRK STAVANGER: Bertel Geir Bertelsen sier det skal bli herlig med en god ferie! FOTO: Marte Skodje/NRK STAVANGER: Van Dong Hong gleder seg til å kunne gå i kirken igjen. FOTO: Marte Skodje/NRK BRUMUNDDAL: Liv Hege Olsen gleder seg til å samle hele gjengen, men er glad hun har hatt familien rundt seg. FOTO: Knut Røsrud/NRK

– Å glede seg er 90 % av poenget!

Etter tunge tider trenger folk nye mål og at det skjer noe annet i horisonten, sier sosialantropolog Thorgeir Kolshus.

– Den tida vi har vært gjennom nå har nærmest vært mandag hele året. Hver dag har vært en hverdag.

TRENGER DET: Etter kriser trenger folk nye mål og begeistring, sier sosialantropolog Thorgeir Kolshus ved OsloMet. Foto: Tron Tordal

Han sier vi har mistet pustepausene i livet.

Nå trengs høytider og feiringer, også for å vekke følelser for det helt vanlige.

– Jeg pleier å si til studenter at de må feire ordentlig når de leverer oppgavene sine. Det verste som kan skje er at man må feire to ganger, også når den blir godkjent, ler han.

– Ta gleden litt på forskudd!