Dette bør du gjøre som førstegangsleier

Studenter bruker sommeren for å finne en leilighet eller hybel før skolestart. Å finne et sted man skal bo under studietiden kan være utfordrende, men hva er det viktig å huske på og hvilke fallgruver bør man styre unna?

Advokatfullmektig i Leieboerforeningen, Saman Sher og jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud deler sine beste tips.

Kringsjå studentby i Oslo huser 349 studentboliger, men ikke alle studenter får tak i studentboliger og må ut i det private markedet. Foto: Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur

Se før du leier

– Se over boligen før du signerer leiekontrakten. Ikke betal usett eller uten å ha skrevet kontrakt, sier jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud.

Hun sier man som førstegangsleier bør være ute i god tid og sette seg inn i markedet. Sjekk hva som går inngår i de ulike tilbudene, og se hvor boligene ligger i forhold til studiestedet.

Det er også lurt å dokumentere eventuelle skader og mangler som finnes ved innflytting, og ta det med i kontrakten. Slik slipper man å bli krevd for skader påført av tidligere leietaker, ifølge Skarderud.

– Er det et stort hakk i kjøkkenbenken når du flytter inn, så ta bilde og skriv det i kontrakten.

Å stille spørsmål under visning kan også hjelpe, ifølge advokatfullmektig i Leieboerforeningen, Saman Sher.

– Lag en oversikt over hva som er viktig for deg i ditt hjem, og still spørsmål knyttet til dette. Det kan også være lurt å stille disse spørsmålene skriftlig, av bevismessige grunner, sier Sher.

SE BOLIGEN: Ifølge jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud burde man ikke takke ja til en bolig uten å ha vært på visning. Foto: Forbrukerrådet

Dobbeltsjekk leiekontrakten

Det er viktig å få med seg hva som inngår i leiekontrakten, siden det kan variere. Men en leiekontrakt bør inneholde:

Punkter som en leiekontrakt bør inneholde Ekspandér faktaboks Husleiens størrelse.

Om det skal betales depositum.

Eventuell tilleggsbetaling for strøm og vann.

Hvilke rom leieforholdet omfatter.

Oppsigelsesfrist. Leiekontrakten kan også inneholde: Internett

Parkeringsplass for bil eller sykkel

Kabel-tv

– Unngå også å påta deg ansvar for et bofellesskap. Skal man leie sammen med andre, er det smart å ha hver sin individuelle kontrakt med utleier, eller en felles kontrakt hvor alle navnene står, sier Skarderud.

Depositumet skal også settes inn i et depositumskonto, og aldri på utleiers konto. Ifølge Sher er dette ulovlig.

– Depositumsbeløpet skal ikke overføres til utleierens private konto, den skal settes på en egen konto i leietakerens navn.

Boligen skal være ryddet og rengjort før den leveres tilbake til utleieren. Det er leietakeren som har ansvar for rengjøringen, med mindre partene har avtalt noe annet, sier Sher.

– Dersom boligen ikke er ryddet og rengjort vil utleieren kunne kreve å få dekket sine utgifter til å rengjøre og rydde selv.

Advokatfullmektig i Leieboerforeningen Saman Sher sier man må forsøke å forhandle med utleier hvis det er noe i kontrakten som man ikke ønsker. Foto: Leieboerforeningen

Vær tålmodig med å finne den rette leiligheten

For mange studenter kan det være stressende å finne en bolig før studiestart, og lett å takke ja til en bolig uten se nøye hva som står i kontrakten.

– Leieboerforeningen blir kontaktet av mange studenter som inngår leieforhold med meget ugunstige kontraktsvilkår og aksepterer disse uten å forhandle med utleier, sier Sher.

Selv om det kan være skummelt å forhandle med utleier, så sier hun at det kan lønne seg å gjøre et forsøk.

Det kan også være greit å ha litt is i magen for å finne boligen som passer til deg, ifølge Sher.

– Finner du ikke den boligen du er på jakt etter, så vurder midlertidige løsninger for en periode. Som sofaen hos en venn eller et rom hos familie. Alle som har vært på boligjakt vet at det kan ta tid å få et bra sted å bo.