Derfor sover vi mindre om sommeren

– Vi lades opp av alt lyset om sommeren og trenger mindre søvn om natten. Vi blomstrer litt når det er sommertid, sier Bjorvatn.

Han er professor ved Universitet i Bergen, og er en av Norges fremste eksperter på søvn. Bjorvatn leder Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og er også lege ved Bergen søvnsenter.

Nå som store deler av landet har fått fantastiske værmeldinger med strålende sol og temperaturer på opp mot 30 grader i enkelte tilfeller, skjer det gjerne to ting.

Kroppen får mer energi og det blir lettere å stå opp om morgenen, men for mange melder det seg også problemer med nattesøvnen. Sommeren og lyset påvirker søvnen.

– Lyset er helt avgjørende, påpeker Bjorvatn.

– Men om natten bør vi unngå det, legger han til.

For det skal være mørkt på soverommet. Men om du sover mindre om sommeren, betyr det ikke nødvendigvis at du sover for lite.

Mange sover mer om vinteren, men er likevel trøtt og sliten. Søvnmengden justeres i den lysere årstiden, og lyset om dagen gjør at man blir mindre trøtt og trenger mindre søvn.

Bjørn Bjorvatn er forsker og ekspert på søvn. Foto: UiB

Nordmenn vil ha det kaldt

I tillegg til lyset er temperaturen svært viktig for nattesøvnen. Og på soverommet er den perfekte temperaturen rundt 18-20 grader om natten, ifølge søvnforskeren.

– Kroppen er laget slik at den trives best i temperert temperatur, sier Bjorvatn.

Nordmenn liker imidlertid å ha det kaldt på soverommet.

Og mange vil helst at vinduet skal være åpent. Gjerne gjennom hele året. Det er det faktisk forsket på.

En undersøkelse av nordmenns soveromsvaner i 2017, der Bjorvatn var en av forskerne, viste at mange hadde romtemperaturer på soverommet på under 12 grader om vinteren.

Da er det kanskje ikke så rart at enkelte sliter når temperaturene stiger om sommeren.

Gode utsikter for sommer og sol mange steder i Norge de neste dagene, men mange sliter med nattesøvnen når det er lyst og varmt. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / privat

Tips fra forskeren

Bjørn Bjorvatn har følgende tips om du sliter med å sove:

Ta deg en kald dusj før du legger deg.

Bytt soverom, om du har anledning til det.

Kjøl ned rommet før du legger deg.

En vifte kan være svært effektivt.

Og har du ennå ikke byttet ut vinterdyna di, er det på høy tide å gjøre det nå.

Bruk blendingsgardiner for å gjøre det mørkt.

Mer allmenne råd for å sove bedre er å unngå kaffe, te og cola etter kl. 17. Unngå å være sulten eller å spise et tungt måltid like før sengetid. Og se ikke på klokka hvis du våkner om natten (se også faktaboks).

– Men vi må også huske på at det er positivt at sommeren er her, og ikke bare fokusere på det negative, understreker han.