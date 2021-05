Det snakkes mye om det å ha mensen i 2021. «Jeg har mensen» er et velbrukt uttrykk. Likevel er det et problem for mange norske kvinner å være åpne rundt sin egen menstruasjon.

Det bekrefter en undersøkelse gjennomført for Care Norge i forbindelse med Den internasjonale mensdagen 28. mai, 1000 kvinner fra hele landet har svart på undersøkelsen.

Slik svarer norske kvinner

«Jeg føler jeg må ta meg sammen når jeg har mensen», svarer 60 prosent av kvinner mellom 15 og 39 år

«Jeg har skjult bind og tamponger når jeg tar det opp av vesken», svarer 69 prosent.

«Jeg føler meg mer skitten når jeg har mensen, og jeg er redd for å blø gjennom eller at det er lukt». Det sier 82 prosent av norske jenter i alderen 15 og 19 år.

«Jeg har fått kommentarer på humøret mitt linket til mensen», svarer 62 prosent av jenter i alderen 20–29 år.

«Jeg er ukomfortabel med å fortelle til arbeidsgiver at jeg har plager fra mensen som gjør at jeg må være hjemme fra jobb», svarer 30 prosent

«Jeg synes det var flaut å fortelle at jeg hadde fått mensen første gang», svarer 73 prosent av jenter i alderen 15–19 år.

Tør ikke vise blod

– Jeg tror mange unge jenter skammer seg i 2021, mest fordi de tingene man kanskje tror er flaut med mensen, fortsatt er flaut. Det er blitt bedre, og jenter er mer komfortable med å snakke om det. Det er greit å si det. Men blod er flaut. Det sier Tamanna Agnihotri, som er programleder for «Mensen» på P3TV.

Tamanna Agnihotri er programleder for «Mensen» på P3TV. Foto: Maria Olivia Rivedal / NRK

Tamanna sier at mediene er med å gjøre det vanskelig for jenter.

– Det må gjøres synlig. Du må vise, ikke bare snakke.

– Når man skammer seg over at man blør kommer det mye av at man ikke blir vist visuelt hvordan det er å ha mensen.

Hun sier at unge mennesker er opptatt av sosiale medier og hva de ser på nettet.

– I reklamer for tamponger for eksempel, brukes det blått vann. Reklamene må tørre å vise at blodet er rødt, ikke blått.

– Hadde unge jenter sett det, hadde det vært lettere. Unge folk er så visuelle. Det du ser er det som betyr noe. Å snakke med mor eller helsesøster hjelper ikke.

Tamanna mener likevel at det er blitt bedre.

– Mensdagen i seg selv er en liten feiring, en liten visuell måte å vise fram mensen på.

Fjaser det bort

– Jeg tror at mensen ofte blir snakket ned, ledd av og fjaset bort. Det tror jeg er med på å skape skam. At man lar være å prate om det, fordi man ikke vil lage noe nummer av det, eller være til bry. Det sier influencer Martine Halvorsen.

Hun sier at det aldri snakkes om hva det å ha mensen egentlig er.

– Det innebærer veldig mye mer enn at man blør. Kroppen forandrer seg, humøret forandrer seg og allmenntilstanden forandrer seg.

Influencer Martine Halvorsen mener at vi trenger mer kunnskap om mensen. Foto: Kaja Andreassen

Martine sier at det må snakkes mer om konsekvensene av å ha menstruasjon.

– Det gjelder faktisk halvparten av oss. Jeg tror at vi behøver mer kunnskap, og at vi, kanskje stort sett bare menn, må slutte å rynke på nesa når det handler om mensen.

Bit tennene sammen

Martine forteller at hun ofte har skjult menssmertene sine.

– I frykt for at det skal straffe meg mer enn hva det allerede gjør. Jeg har vært redd for at det skal gå utover jobb, trening og andre viktige arenaer.

Hun sier at holdningen stort sett er, «det er jo bare mensen», og at man får ta seg sammen.

– Jeg har ikke noe annet valg enn å bite tennene sammen når det står på som verst. For meg er det ikke «bare mensen», men blodig alvor.