Delta-løsning i Bane Nor – Men fortsatt kan det bli togstreik

– Det har vært mange timer, men vi er veldig fornøyd med at vi har fått gjennom vårt hovedkrav, som var at våre medlemmer og ansatte ikke skulle få forringet eller dårligere arbeidsvilkår ved overgangen til Bane Nor. Det har vi lyktes med, sier 1. nestleder Delta og YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Leder av Norsk toglederforening i Delta, Jens Heiberg, sier i en pressemelding at de er glade for å ha kommet i mål med en god løsning for medlemmene.

– Det er fortsatt noen spørsmål som gjenstår og vi forventer at arbeidsgiver bidrar til å finne gode løsninger gjennom utvalgsarbeid og i det kommende lønnsoppgjøret, sier han.

Ys fornøyd med meklingsresultatet Du trenger javascript for å se video.

Streikefaren ikke over ennå

Etter nær 14 timers mekling på overtid, ble Delta enig med arbeidsgiver rett før klokka 14 i ettermiddag, men fortsatt pågår mekling for Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokmotivmannsforbund, opplyser Riksmeklerens kontor til NRK.

Dersom det ikke blir enighet mellom LO Stat, som forhandler på vegne av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokmotivmannsforbund, og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, blir 68 ansatte i Bane Nor tatt ut i streik.

En streik vil blant annet bety at det ikke går tog gjennom Støren stasjon (Dovrebanen, Rørosbanen) mellom klokka 07-15 torsdag.

Fra og med fredag kan en eventuell streik trappes opp. LO-forbundene har meldt om plassfratredelse for ytterligere 97 ansatte fra fredag av (tilsammen 165), dersom det blir streik.

I så fall blir enda flere togstrekninger berørt, ifølge Bane Nor.

Arbeidstid et krevende spørsmål

Etter overgangen fra Jernbaneverket til det nye selskapet Bane Nor 1. januar 2017, har de ansatte manglet tariffavtale. De som tidligere var ansatt i Jernbaneverket ønsker å beholde tariffen de hadde der.

I over ett år har Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Bane Nor forsøkt å bli enige om en ny tariffavtale. Etter 37 møter uten enighet, har stemninga mellom LO-forbundene og Bane Nors ledelse vært laber.

LO Stat og YS valgte derfor i januar i år å bryte forhandlingene med arbeidsgiverforeninga Spekter.

Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Delta møtte Spekter klokka 10.00 mandag 26. februar hos Riksmekleren i håp om å unngå streik.

Fristen gikk ut midnatt, men partene forhandler på overtid. Arbeidstid var blant de mest krevende spørsmålene, ifølge mekler Mats Ruland.