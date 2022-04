Debatt: Får mor for lite tid med barnet?

I 2018 bestemte flertallet på Stortinget at foreldrepermisjonen skulle deles i tre deler: 15 uker til mor, 15 uker til far og 15 uker som de kan dele som de vil. Dette ble gjort i likestillingens navn og for at far skulle få mer tid hjemme med barnet.

Nå viser det seg at halvparten av kvinnene tar ulønnet permisjon for å få være lengre hjemme med barnet.

