De vil fortsatt ringe – selv om du er reservert

Flere forslag, fra regjeringen, som er designet for å begrense mulighetene for telefonsalg har blitt behandlet av familie -og kulturkomiteen.

Forbrukerombudet roste forslagene, og var spesielt støttende overfor tiltaket som skulle gjøre at alle som er reservert mot telefonsalg i Brønnøysundregistrene er skjermet mot telefonsalg.

Forslaget skal opp i Stortinget senere, men onsdag anbefalte derimot familie- og kulturkomiteen å skrote forslaget.

Dette skuffer Forbrukerombudet.

SKUFFET: Tonje Hovde Skjelbostad mener de som er reservert ikke ønsker kontakt med noen telefonselgere. Foto: CF-WESENBERG

Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad sier til NRK at de mener komiteen har hørt for mye på næringslivet når de har gjort sin vurdering.

– Vi ser at mange forbrukere reserverer seg fordi de ikke vil bli oppringt, da vil du ikke nødvendigvis ha tilbud på en vare eller tjeneste som du har allerede, sier Skjelbostad.

Hun forteller at de opplever en stor klagestrøm mot telefonselgere.

– De fleste har 10–12 eksisterende kundeforhold og de kan nå ringe deg selv om du er reservert. Vi ser på klagetallene hos oss at telefonsalg er en veldig uønsket salgsform. Har man tatt et aktivt valg ved å reservere seg, så mener vi det betyr at du ikke ønsker å motta tilbud på telefonen.

Tap i millionklassen

Om tiltakene hadde blitt vedtatt ville det betydd at selskap der man allerede er kunde ikke ville kunne ringe for å tilby nye eller forbedrede produkter eller tjenester, om du var reservert i Brønnøysundregistrene.

Medlem i familie- og kulturkomiteen Kårstein Eidem Løvås sier til NRK at dette ville ført til enorme tap for næringslivet.

MÅ TÅLE LITT: Kårstein Eidem Løvås sier vi tåler litt telefonsalg. Foto: Stortinget

– Vi så at innstrammingsforslagene var så dramatiske at de i ytterste konsekvens kunne bety tap av arbeidsplasser, og at frivillige organisasjoner kunne tapt mange millioner kroner.

Han får støtte fra direktør for service i Hovedorganisasjonen Virke, Stein Johnsen, som mener forslaget fra regjeringen var total skivebom.

– Hvis man i Norge skulle hindre kundepleie så ville det fått alvorlige konsekvenser for store deler av næringslivet, sier han.

Johnsen hevder også at klageproblematikken Forbrukerombudet trekker frem er nærmest ikke-eksisterende.

– Problemet er useriøse selskaper som ikke respekterer dagens lovgivning, og det er de som får disse klagene. Mange selskaper som vi har som medlem i Virke har aldri hatt en eneste klage, selv om de har hatt millioner av samtaler per år, sier han.

SKIVEBOM: Stein Johnsen i Virke mener forslaget om å hindre telefonsalg til alle som er reservert kunne fått alvorlige konsekvenser. Foto: Nicolai Strøm

Må tåle telefonsalg

Selv om reservasjonsforslaget blir skrotet valgte komiteen likevel å anbefale flere andre tiltak.

For frivillige organisasjoner har det blitt anbefalt en oppmykning som tillater at organisasjonen ringer folk som har vært givere innen de siste tre årene.

Man kan også reservere seg for hvert enkelt selskap, slik at de ikke kan ringe deg igjen selv om du har et eksisterende kundeforhold.

Men litt telefonsalg må vi tåle, mener Løvås.

– Man må vel tåle å få reklame i posten eller at det banker på døren en gang iblant, men det viktige for oss er at det er mulighet for å stanse det hvis du vil, avslutter han.