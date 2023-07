Presseforbundet bekymret for nye Twitter-regler

Twitters nye regler bekymrer Norsk Presseforbund som frykter at informasjon fra offentlige etater ikke er like tilgjengelig som før.

Søndag kunngjorde Twitter-sjef Elon Musk nye regler. Vanlige brukere kan bare lese 1000 meldinger om dagen, mens betalende brukere kan lese det tidobbelte.

– Twitter er en sårbar kanal for informasjon, særlig for offentlige etater. De nye restriksjonene skaper et klasseskille mellom betalende og ikkebetalende kunder. Det er et kjempeproblem for offentlige etater som bruker dette som sin hovedkanal for informasjonsdeling, sier rådgiver Kristine Foss i Norsk Presseforbund til NTB.

Foss påpeker at disse endringene bør føre til at etatene raskt setter i gang arbeidet med å finne alternativer.