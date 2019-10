Dagbladet har stengt sine nettsider

Artikkelen ble publisert klokken 15.49. Tittelen var: «Erna solberg sier det er greit.» med ingressen «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet» på Dagbladet.no.

Nyhetsredaktør Frode Hansen sier til NRK at dette er svært alvorlig. Og at de nå jobber for å finne ut av hva som kan ha skjedd.

– Slikt skal selvsagt ikke skje, sier Hansen.

I påvente av hva som har skjedd har Dagbladet valgt å stenge nettsidene sine.

Signert med «Øystein Pedofil»

På fronten i Dagbladet.no lå saken ute med tittelen «BMW-er ribbes over hele Østlandet». To uavhengige tipsere så saken på Dagbladets front i ettermiddag.

Artikkelen er signert «Øystein Pedofil».

– Svært alvorlig

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor (SMK) har vært i dialog med Dagbladet.

– Det er svært alvorlig at så grove og feilaktige beskyldninger rettes mot statsministeren fra ett av Norges mest leste nettsteder, sier Alstadsæter ifølge Medier24.

Teknologidirektør Geir Wiksen i Dagbladet sier det er for tidlig å si om de er blitt hacket.

– Vi må få kontroll på situasjonen først, sier han.