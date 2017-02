Cappelen: Jeg har lest at jeg stod på Kapitals liste over de rikeste

De siste månedene før Cappelen ble pågrepet mener hasjsmugleren at han betalte Eirik Jensen 190.000 kroner. Spesialenheten mener de har avdekket en kontantbruk av 180.000 hos Jensen i denne perioden.

Pengene Cappelen angivelig betalte Jensen var for hasjinnførsler i oktober og november 2013.

Hasjsmugleren Gjermund Cappelen mener han har gitt politimannen Eirik Jensen mer enn åtte millioner kroner i årenes løp.

Jensen brukte 21.000 tre timer etter møte med Cappelen

– Vi har et møte i Grønlandsleiret 15. november. Du mener det kan ha vært for å overlevere penger knyttet til en innførsel dagen før, men da fra penger du hadde liggende. Samme dag, tre timer etter dette møtet, bruker Jensen litt over 20.000 kroner i kontanter, forklarte aktor Kristine Schilling i retten.

MØTTES HER: Utenfor Kiwi på Grønland, rett nedenfor politihuset, møttes Gjermund Cappelen og Eirik Jensen flere ganger. Den siste tiden hadde Jensen kontor her. Foto: Svein Olsson / NRK

I tiltalen fremkommer det at Cappelen skal ha innført 322 kilo fra Spania 14. november 2013. Samt 136 kilo fra Nederland 20. oktober 2013. Cappelen hevder Jensen fikk 500 kroner per kilo hasj, noe som ikke rimer fullstendig med beløpene Jensen skal ha fått i denne perioden.

– Han treffer deg i Oslo, og bruker 11.000 på en EØS-kontroll, og setter inn to ganger 5.000 kroner på konto. Kjenner du til dette? spør aktor.

– Han fikk penger av meg jevnlig, så det er ikke overraskende.

Spanet overlevering

Eirik Jensen mener på den andre siden at han aldri har mottatt penger fra Cappelen, bortsett fra tilbakebetaling av et lån på 30.000 kroner, som han hevder å ha gitt Cappelen.

Gjermund Cappelen blir spanet av politiet, 6. desember 2013, to uker før pågripelsen. Foto: POLITIET

Politimenn fra Asker og Bærum politidistrikt spanet på Cappelen før pågripelsen 19. desember. Spanerne ble vitne til flere møter mellom ham og Jensen ved en Kiwi-butikk på Grønland. Ved det siste møtet, 19. desember, skal spanere ha sett at Jensen mottok noe som så ut som «en konvolutt».

Cappelen fnyser av Jensens versjon, og har sagt at han aldri har hatt behov for å låne penger av Jensen.

– Jeg trengte ikke å låne cash selv. Jeg hadde masse kontanter.

Klokke til 300.000

– Men du hadde jo dårlig råd?, spurte dommer Kim Heger med henvisning til at Cappelen ikke betalte husleie i denne perioden.

– Nei. Jeg hadde lite legale penger. Men jeg hadde cash. Men de kunne det være vanskelig å få brukt. Det ble jo funnet to millioner kroner i boligen min.

de Vibe om dagen i retten Du trenger javascript for å se video.

I begynnelsen av desember 2013 kjøpte Gjermund Cappelen en klokke til 300.000 kroner. Aktor viste i dag en kvittering fra dette kjøpet på Bjerke urmaker.

Cappelen forklarte at dette var en bankremisse som han fikk av Imran Saber, som betaling for klokker og smykker han solgte til heleridømte Saber, også kjent som «Onkel Skrue».

Saber har vært kjent for å formidle kunst og utstede privatlån. I fjor ble han dømt til halvannet år i fengsel for heleri. I forbindelse med saken ble det også dokumentert at Saber, i likhet med Cappelen, har en forkjærlighet for dyre klokker og smykker.

Jensens pengeforklaring

I avhør nummer tre fortalte Eirik Jensen om 34.000 kroner som han hadde skjult i veggen.

Jensen er imidlertid ikke sikker på når han mottok pengene, og hevder «den hvite konvolutten» observert av spanerne også kan ha vært notisblokka han ofte bar på. At han på et tidspunkt har mottatt penger, er han likevel klar på.

Ifølge Jensen husker han også at han mottok pengene inne i Cappelens bil.

– Det er i utgangspunktet tilbakebetaling av et lån. Det er relatert til reparasjon av en BMW, fortalte Jensen i retten.

Cappelen avsluttet dagen med å ta et lite oppgjør med pressen.

Avviser at han har vært styrtrik

Dommer Kim Heger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg har lest i Aftenposten at jeg stod på Kapitals liste over de rikeste, og at jeg har tjent 825 millioner. Det er bare sludder. Det er bruttoverdien, det er ikke det jeg har tjent. Inndragningen er hele verdien av hele prosessen. Det har vært masse utgifter. Fortjenesten er mindre enn 80 millioner. Det har vært 5000 kroner per kilo.

– Det er viktig at pressen får med seg dette, oppsummerte Cappelen.

– En ting er pressen, en annen ting er retten, svarte dommer Kim Heger.

Cappelen var hasjekspert for oslopolitiet

Høydepunktet onsdag var da dommer Kim Heger rystet kom tilbake etter en pause.

– Vi sitter rystet tilbake. Det er ikke så mye som overrasker oss lenger, men dette ... sa dommeren etter at Gjermund Cappelen før pausen fortalte hvordan han lurte politiet.

Eirik Jensen tok nemlig med Gjermund Cappelen på et møte i 2012 med sentrale aktører i Oslo-politiet. Han skulle gi input til en omfattende rapport om kriminalitetstrender, og hevder han ga feilinformasjon som fikk bli med i rapporten.

– Det var bare noe jeg sa for å holde fokuset borte fra meg selv, forklarte Cappelen i retten.

Forsvarer for Eirik Jensen, John Christian Elden (bak), og Cappelen-forsvarer Benedict de Vibe. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Hvorfor tok Jensen med Gjermund Cappelen til dette 2022-møtet?

– Fordi han var en av hans beste kilder og informanter når det gjelder hasjmiljøet, og tidligere hadde drevet med dette opp mot 90-tallet. Jensen ble bedt om å ta ham med til møtet av dem som holdt på med prosjektet, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

– Hva visste Jensen om Cappelens virksomhet på dette tidspunktet?

– At han hadde svært god informasjon og var en veldig god informant. Han hadde lagt inn masse opplysninger i etterretningsregistrene som stammet fra Cappelen, helt frem til disse tidspunktene, sier Elden.