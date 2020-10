Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge. Nå øker bruken.

– Etter cirka 10 år med ganske stabil bruk av cannabis i ungdomsgruppen 15–16 år, ser vi nå at det har vært en økning, forteller Elin Kristin Bye.

Hun er seniorforsker ved avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet.

Fra 2007 til 2015 hadde cirka 6,2 prosent av ungdommene prøvd cannabis noen ganger, men i 2019 er andelen på 8,7 prosent.

Flere elever ved Hartvig Nissen Videregående skole kjenner seg igjen i at det har blitt mer vanlig å ta cannabis. Årsaken er at det har blitt lettere tilgjengelig.

NORMALISERT: Her viser Kasper frem en snapchat-historie hvor noen prøver å selge cannabis. Han og medelevene er ikke overrasket over funnet i den nye rapporten fra Folkehelseinstituttet og forteller at det er vanlig at ungdommer tar cannabis i ny og ne. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Det er flere brukere som legger meg til på Snapchat som bare er ute etter å selge meg dop, forteller Kasper mens han viser frem en snapchat fra en person som selger «godis».

Flere av dem påpeker at det er veldig vanlig at noen har med seg cannabis på fest og deler ut.

– Folk spør gjerne «du skal ikke ha et drag da?», forteller Ronja, og utdyper:

– Jeg tror kanskje det er blitt litt kult. Jeg tror at det har blitt vist litt i filmer og videoer, og at det har blitt omtalt på en positiv måte, som kan føre til at det blir litt kulere da og kanskje man vil prøve det ut.

Ingen av de to ungdommene har selv prøvd cannabis.

Jevnlig bruk får konsekvenser

MEDIEPÅVIRKNING: Elin Kristin Bye i Folkehelseinstituttet mener den økende bruken kan ha en sammenheng med at rusmiddelet har blitt snakket om, "brukt" og vist i flere tv-serier. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Elin K. Bye har jobbet med rapporten som Folkehelseinstituttet nå legger frem. Hun er tydelig på at den økte bruken kan få konsekvenser for den enkelte.

– Jo tidligere du begynner å bruke cannabis og jo oftere du gjør det, jo større risiko er det. Bruk av cannabis blant så unge mennesker som vi snakker om her er uheldig, for da er hjernen fremdeles i utvikling og mer sårbar for det rusgivende stoffet THC som er i cannabis, utdyper Bye.

Det er særlig unge som røyker ofte forskeren er bekymret for.

De røyker mer og mer for å få den samme rusen.

– Da kan dette ha påvirkning på kognitive evner, hukommelse, læring, konsentrasjon og sånne ting.

Cannabis i mat og drikke

I rapporten fremkommer det også at ungdom inntar virkestoffet på ulike måter, ikke bare ved å ta seg en røyk.

Man får nå cannabis i brus, godterier, te og sånne ting, forteller forskeren.

30 prosent av tiendeklassingene med cannabiserfaring opplyste at de hadde brukt spiselige produkter som inneholder cannabis-virkestoffet THC, mens 20 prosent hadde drukket brus, iste eller lignende som inneholdt dette.

Det bekymrer forskeren.

– Det kan jo bety at terskelen for å prøve kan bli lavere, for nå er det sånn at det er ganske få ungdommer som røyker og det må du jo kunne for å bruke det på den tradisjonelle måten.

Fra pekefinger til nøktern opplysning

I lang tid har helsemyndighetene hatt en pekefinger-tilnærming når det gjelder bruk av cannabis.

NY KAMPANJE: – Hovedmålgruppen er ungdom 15–17 år. Det er i denne perioden de gjerne blir eksponert for stoffet første gang. Det er viktig at de da er bevisstgjorte på hva cannabis er og hva det ikke er, og at de blir klar over risikoen knyttet til bruk, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Nå endrer de sin tilnærming i en ny kampanje som lanseres i dag.

– Det er veldig viktig for oss at den informasjonen unge får fra oss ikke kommer med en moralsk hale, men er troverdig og etterrettelig, sier Linda Granlund

Hun er divisjonsdirektør Folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet.

– Innsiktsarbeid i målgruppen som viser at det de ønsker seg, er troverdig og nøktern informasjon fra kilder de stoler på – og at Helsedirektoratet faktisk er en slik kilde, sier Granlund.

– Hva ønsker dere å oppnå med denne kampanjen?

– På tross av at det er ganske normalisert syn på det å bruke cannabis i noen miljøer, så er det faktisk lav kunnskap om hva det er og hva de potensielle skadevirkningene er. Vi håper at vi med denne kampanjen kan nå ut til flere unge med nøktern informasjon slik at de kan bli mer bevisst på hvorfor man ikke bør bruke cannabis når man er ung, sier Granlund.

De oppretter en egen nettside med informasjon om cannabis, og har også laget små informasjonsvideoer som skal publiseres på TikTok, Snapchat, Instagram og YouTube.

Denne endringen har elevene ved Hartvig Nissens videregående skole tro på.

– Istedenfor å bare si «ikke gjør det», så får man vite grunnene til at man ikke bør gjøre det. Når de forstår hva de står ovenfor så kan de gjøre et bedre valg, men det vil også føre til at flere skjønner hvorfor de ikke skal bruke det, sier Kasper.