Byggenæringen og fagforeningen enige: Slutt på fem prosent stilling

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening BNL signerte avtalen hos NHO onsdag. Et vesentlig punkt de nå er enige om, er at ingen skal ansattes med en stillingsgrad lavere enn 80 prosent.

Fellesforbundet kaller det et langt skritt på veien mot verdige forhold i næringen.

– Veldig lave stillingsgrader

– De ansatte har ikke visst når de skal arbeide, eller hvor mye de skal arbeide, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

NRK har siden januar hatt flere avsløringer om uverdige forhold i byggebransjen;

*Ansatte i bemanningsbyråer som blir tilbudt kontrakter i fem prosent stilling.

*Skyhøy grad av innleie på Statsbygg sitt prestisjeprosjekt – nytt universitet på Ås.

* Ulovlig innleie på Petter Stordalens nyoppussede hotell i Oslo.

Men nå mener partene i byggebransjen at de sammen har klart å finne fram til noen kjøreregler. Dette mener partene skal gjøre forholdene mer verdige når det gjelder innleie av i hovedsak østeuropeisk arbeideskraft fra bemanningsbyråer.

Vurdere ansettelse, før innleie

Dette er noen av de andre punktene i avtalen.

Før innleie avtales, skal de lokale parter vurdere behovet, muligheten for ansettelser og leie fra andre produksjonsbedrifter.

Innleiere av arbeidskraft bør være bevisst sin bestillermakt og gå foran som rollemodeller for å sikre et seriøst arbeidsliv.

Før innleie skjer, skal innleier stille krav om dokumentasjon på at innleid personell har gjennomgått grunnopplæring i HMS, helse miljø og sikkerhet.

Avtalen mellom partene i byggebransjen inneholder flere punkter, blant annet krav om at ingen som er innleid skal ha mindre enn 80 prosent stilling. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Gir bedre kvalitet

Dagens avtale betyr at foreningene vil be byggbedriftene om å følge avtalen når de skriver kontrakter om innleie. Byggenæringens motiv for å skrive under er ganske enkelt, sier adm. dir Jon Sandnes i NBL.

– Vi har en produksjon som krever mest mulig hele stillinger. Men vi har fått en kultur der andelen innleide med lave stillingsbrøker utfordrer kvaliteten på det vi gjør. Å bygge et hus er å integrere mange fag. Har du mennesker som kommer inn og ut støtt og stadig, så får du dårligere kvalitet på det som skal produseres, sier Sandnes.

Anne Cecilie Kaltenborn i NHO Service og handel, som organiserer bemanningsbransjen, sier hun er glad for avtalen. Foto: Peder Bergholt / NRK

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel som organiserer bemanningsbransjen, er glad for at bygningsbransjen nå vil forbedre seg.

– At de nå bruker sin store innkjøpsmakt til å sette standarder for det som etterspørres, er naturlig og bra, og vi støtter det store fokuset som settes på HMS, sier Kaltenborn til NRK.