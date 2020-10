Busstreiken er over

Organisasjonene som forhandlet for bussjåførene var delt i synet på om de skulle godta resultatet. 22 stemte for avtalen, mens 14 stemte mot. Det gjør at streiken nå er over.

De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men man må regne med forsinkelser og driftsforstyrrelser utover dagen torsdagen.

– Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i samordnede oppgjør og påfølgende mellomoppgjør, slik som i 2018 og 2019, uttaler forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum i en pressemelding.

FORNØYD: Jon H. Stordrange fra NHO Transport er fornøyd med oppgjøret. Foto: Moment Studio / Moment Studio

Også NHO Transport er fornøyd med at streiken nå er over.

– Vi er glade for at streiken kan avsluttes, og at vi igjen kan frakte passasjerene. Vi er fornøyde med at oppgjøret også er innenfor årets ramme i frontfagene på 1,7 prosent, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport til NRK.

Fagforbundet ikke fornøyd

De fire forbundene som forhandlet for bussjåførene var Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet. Det var sistnevntes delegater som stemte mot avtalen. I tillegg var to delegasjoner delt i sitt syn.

– Jeg er ikke så fornøyd. Jeg er en del av mindretallet, men flertallsbeslutningen for enighet er et uttrykk for at dette var så langt vi klarte å komme på morgenkvisten. Det var i utgangspunktet ikke langt nok for oss, sier Stein Gulbrandsen i Fagforbundet.

Han sier forbundet likevel respekterer det flertallet har gått inn for.

– Vi er fire forbund som samarbeider. Vi har felles krav, vi forhandler sammen og vi gir felles svar. Vi teller stemmene fra uravstemningen sammen. Det var et flertall og et mindretall. Vi tilhørte i helhet mindretallet, sier Gulbrandsen.

Slik ble resultatet

I en pressemelding fra Yrkestrafikkforbundet står det at lønnsoppgjøret for bussjåførene innebærer et generelt tillegg på fem kroner og femti øre. I tillegg kommer et fagbrevtillegg på én krone i 2020.

Partene har også blitt enige om en garanti på to kroner og femti øre i tillegg til det sentrale tillegget i oppgjøret for 2021. Dette skal, ifølge Eggum, være med på å sikre ytterligere innhenting for bussjåførene.

Det som ble utslagsgivende for å komme til enighet, var mer penger på bordet enn det opprinnelige tilbudet.

Bussjåførene fikk ikke gjennomslag for kravet om mer tid til sikkerhetskontroll og uttakstid.

– Forhandlingene har vært gode og konstruktive, samtidig har det vært vanskelig. Det viser også tidsbruken, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK.

Han sier både økonomi og andre temaer har sittet langt inne hos partene.

– Vi har funnet en pakke som alle partene har sett seg tjent med, sier Ruland.

Han mener begge parter har grunn til å være fornøyd.

FORHANDLET FERDIG: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland mener forhandlingene har vært konstruktive. Foto: Øzgur Tufan / NRK

Streiket i 10 dager

Streiken var et faktum da fire arbeidstakerorganisasjoner tok ut 3 800 bussjåfører i streik 21. september. Dette fordi meklingen mellom NHO Transport og Spekter ikke førte frem.

Én uke senere ble nye 4 500 bussjåfører tatt ut i streik. Samtidig truet fagforeningene med å ta ut ytterligere 3 700 bussjåfører ut i streik.