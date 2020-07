Når bussen til Arne Åkvik begynner å fylle seg opp, setter han et gult skilt i frontruta som signaliserer at bussen er full.

– Da må passasjerene vurdere selv om de vil gå på bussen. Vi sjåfører kan jo ikke ta ansvar for andre folk sin helse.

Åkvik er avdelingstillitsvalgt ved avdeling Bergen Sør i Yrkestrafikkforbundet.

Noen passasjerer velger å stå igjen på bussholdeplassen og det skjærer i bussjåførhjertet til Åkvik.

– Det å kjøre fra en kunde er det verste jeg gjør. Når man skal ta bussen, så skal man jo rekke noe.

– Folk presser seg på

– Jeg tror det blir flere folk, før sommerferien var det jo ganske fullt, sier Gard Sandberg.

Gard Sandberg skulle ønske bussjåførene var litt mer aktiv i forhold til maks antall passasjerer i bussene. Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Han er passasjer på 21-bussen i Oslo, og frykter at bussene igjen skal bli overfylte når folk skal tilbake på jobb.

Han tror ikke folk kommer til å snu i døra selv om bussen er full og sier at han opplever at folk ikke følger skiltene så nøye.

Det er anbefalt å vente til neste buss dersom det er for mange passasjerer. Folk presser seg likevel på, forteller en annen passasjer.

Natalja Eikje er avhengig av å ta bussen, og mener folk må passe bedre på smitte i sentrum. Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

– Selv om det står på døren for eksempel maksimum 30 personer i bussen, er det ofte dobbelt antall, sier Natalja Eikje.

Bussjåfører bekymret for høsten

7. juli i år ble smittevernregler for kollektivtrafikk endret fra 50 prosent blokkerte seter til «trafikklysmodellen». I dag praktiseres gult tiltaksnivå i modellen. Det innebærer blant annet at folk nå kan sitte ved siden av hverandre i bussen, slik at flere kan reise uten å stå ansikt til ansikt.

Graderte smitteverntiltak – trafikklysmodell Ekspandér faktaboks Ved varierende smitterisiko i samfunnet kan det være aktuelt å tilpasse smitteverntiltakene. For kollektivtransport er det særlig de kontaktreduserende tiltakene som kan endres. Tabellen skisserer ulike tiltaksnivåer. Per i 30.06.20 regner en at hele landet har tiltaksnivå gult. Per i dag er det nasjonale myndigheter som bestemmer tiltaksnivået. Grønt tiltaksnivå Full drift Syke personer skal ikke bruke kollektivtransport God hygiene God hånd- og hostehygiene Vanlig renhold Kontaktreduserende tiltak Unngå unødvendig fysisk kontakt mellom personer Gult tiltaksnivå Forsterket renhold og kontaktreduserende tiltak. Syke personer skal ikke bruke kollektivtransport God hygiene God hånd- og hostehygiene Forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak Legg til rette for at passasjerer sitter og står spredt, og unngår kontakt ansikt til ansikt Tilstreb en meters avstand mellom passasjerer og ikke bruk hele kapasiteten i transportmiddelet for å sikre avstand. En meter avstand er anbefalt, men denne anbefalingen kan fravikes på kortere reiser. Unngå unødvendig fysisk kontakt mellom personer Legg til rette for mindre trengsel på holdeplasser/venteområder Rødt tiltaksnivå Ytterligere kontaktreduserende tiltak. Syke personer skal ikke bruke kollektivtransport God hygiene God hånd- og hostehygiene Forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak Benytt opptil 50 % av kapasitet i transportmiddelet Hold minst en meter avstand mellom passasjerer, eller bruk hvert annet sete Unngå unødvendig fysisk kontakt mellom personer Legg til rette for mindre trengsel på holdeplasser/venteområder Sist faglig oppdatert: 07. juli 2020

Når ferien snart er over, og folk skal på jobb, barnehager og på skoler igjen, er Fellesforbundet bekymret for hvordan det blir å reise og jobbe i kollektivtrafikken. Særlig rushtiden er de bekymret for.

Sivertsen frykter nå økt press på kollektivtrafikken, og dårlig smittevern etter fellesferien. Spesielt i rushtiden.

– Vi registrerer at smitten øker etter at Europa åpnet opp, og vi ser at også smitten sprer seg fort også i kollektivtrafikken. Vi er nå veldig bekymret for om at de tiltakene som er nå er tilstrekkelig for ikke å få økning i smittespredning på kollektiv når det åpnes for høsten, sier Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet.

De organiserer rundt 4500 bussjåfører, og frykter at de får en utrygg arbeidshverdag om folk presser seg på i kollektivtrafikken.

Også Yrkestrafikkforbundet (Ytf), som organiserer nærmere 6000 bussjåfører, sier de er bekymret for hvordan det vil gå når ferien er over og skuldrene er senket.

– Det er bussjåførene som må stå i denne situasjonen og håndtere det når det oppstår ubehageligheter, sier generalsekretær i Ytf, Trond Jensrud.

– BEKYMRET: Generalsekretær i YTF, Trond, Jensrud, sier forbundet er bekymret for sjåførene nå som folk begynner å komme tilbake fra ferie. Foto: Yrkestrafikkforbundet

Ansvar for det som skjer om bord i en buss ligger på sjåføren, men det blir vanskeligere å håndtere om det blir mer folk og smitte, mener Fellesforbundet.

Er for påbud om munnbind

De etterlyser sterkere involvering i tiltak og gjennomføring fra myndighetene, og understreker at de mener de strenge tiltakene fra tidligere må komme raskt tilbake dersom smittesituasjonen endrer seg. De åpner også opp for bruk av munnbind på offentlig transport.

Slik så det ut på et av de fulle togene på Vestfoldbanen i juni. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Hvis de ansvarlige myndigheter vurderer munnbind som effektivt, og et tiltak mot å spre smitte, er vi for at munnbind skal brukes i kollektivtrafikken på bakken i Norge, sier Sivertsen.

Flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe har selv innført påbud om munnbind for sine passasjerer. Helsemyndighetene har så langt ikke kommet med et slikt råd.

Jobber med mulige tiltak

Mange folk som reiser samtidig med kollektivtrafikk i de store byene og tettbygde områder er en stor utfordring i en pandemi, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Munnbind kan bli aktuelt i kollektivtrafikken, om smitten øker i Norge igjen, sier Nakstad. Foto: Trond Stenersen / NRK

– Derfor jobber vi veldig hardt med det nå sammen med mange aktører i transportbransjen. Vi jobber for å finne gode løsninger på hvordan vi kan ta ned antall samtidig reisende på hverdager og i helger etter sommerferien, sier Nakstad.

Tiltak som diskuteres er at noen begynner tidlig på jobb, andre litt senere, men også det at man fortsatt bruker hjemmekontor for en del av arbeidsdagene om man har mulighet for det. Det vil redusere antall folk som må på en T-bane, buss, trikk eller tog samtidig i ganske stor grad, mener Nakstad.

Munnbind vil også kunne være et tiltak som kan bli anbefalt i Norge i ulike sammenhenger i tiden fremover.

– Vi ser gode resultater ute i den store verden. Hvis det er noe smitte ute i et samfunn, og man for eksempel er avhengig av å reise med kollektivtransport og sitte tett på hverandre, så har man i de fleste steder i verden innført obligatorisk munnbind. Og det er fordi det da beskytter mot smittespredning. Så det kan også bli aktuelt hvis vi kommer i en slik situasjon i Norge, sier Nakstad.

Han minner om at det fortsatt er viktig å holde avstand, ikke minst når man reiser over litt tid.

Folkehelseinstituttet ser på munnbind

Folkehelseinstituttet jobber nå men en rapport om munnbind skal tas i bruk eller ei i ulike situasjoner i Norge fremover.

Anbefalingen om bruk av munnbind kan endre seg ved sterk økning av smitte i hele eller deler av befolkningen opplyser Eriksen-Volle. Foto: FHI

– Vi har fått et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hvor vi blant annet skal gi råd for hvilke situasjoner og under hvilke kriterier munnbind bruk kan være et effektivt tiltak, samt for hvilken type munnbind som kan være aktuelt å anbefale, skriver Hanne Eriksen-Volle, seksjonsleder for Resistens- og infeksjonsforebygging ved FHI i en e-post til NRK.

Om et par uker åpner samfunnet igjen etter ferietiden – skoler, universitet med mer starter og folk skal på jobb igjen. Er det et aktuelt tidspunkt å innføre munnbind på?

– Dette er et av punktene som vil bli vurdert i oppdraget til HOD opplyser Eriksen-Volle.

Rapporten fra FHI til HOD skal leveres før skolestart.