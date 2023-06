Bryter likestillingsloven med bare menn i råd: – Veldig sløvt

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har vært utålmodig etter å sette fart på likestillingen i næringslivet. Fra nyttår må større aksjeselskaper kvotere inn 40 prosent kvinner i styrerommene.

Slike krav om kjønnsrepresentasjon finnes allerede for alle råd og utvalg som oppnevnes av det offentlige. Disse bryter Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette er enten veldig sløvt, eller at man rett og slett ikke har tenkt nok, men det er iallfall ikke bra nok, sier likestilling- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

– Merkelig

Rådet for bygg- og anleggsberedskap er oppnevnt av departementet og har syv faste medlemmer. Alle er menn, selv om likestilling- og diskrimineringsloven paragraf 28 sier at kvinner skal på plass.

– Da skal det være en kjønnsbalanse, så i dette tilfellet her hvor det er syv medlemmer, skulle det vært fire av det ene kjønnet og tre av det andre kjønnet. Så har de da klart av en eller annen merkelig grunn å ende opp med syv menn, sier likestillingsombudet.

Dette er kravene til kjønnsbalanse Ekspander/minimer faktaboks Likestilling- og diskrimineringsloven lister opp minstekravene til hvor mange kvinner eller menn et utvalg må innholde: § 28.Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge kjønn være representert på følgende måte: a.Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. b.Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. c.Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. d.Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire. e.Har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 pst. Første ledd gjelder også ved oppnevning og valg av varamedlemmer. Departementet kan gi dispensasjon fra kravet om kjønnsbalanse dersom det ikke har latt seg gjøre å finne et tilstrekkelig antall kvalifiserte medlemmer av begge kjønn. Første ledd gjelder ikke for utvalg mv. som etter lov bare skal ha medlemmer fra direkte valgte forsamlinger. For utvalg mv. valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner, gjelder bestemmelsene i kommuneloven. Kongen gir forskrift om håndheving og rapportering. Kongen kan også gi forskrift med utfyllende regler etter denne paragrafen.

Også Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad mener rådet ser merkelig ut.

Frps næringspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han har bedt regjeringen finne ut av omfanget med råd og utvalg som ikke oppfyller lovens krav.

– Jeg hadde forventet at Næringsdepartementet hadde ryddet i eget hus før de kom med et forslag som pålegger tusenvis av norske bedrifter det samme, sier han.

Glemte å søke om unntak

Det er mulig å søke om unntak fra kvinnekravet til rådet. En slik søknad skulle først blitt sendt av Nærings- og handelsdepartementet rundt årtusenskiftet, ifølge statssekretær Halvard Ingebrigsten (Ap).

– Når vi nå har undersøkt nærmere, viser det seg at søknaden om dispensasjon ved en feil ikke ble sendt inn, skriver han til NRK i en e-post.

Ved senere utskiftninger i rådet har en søknad om unntak heller ikke blitt sendt inn. Også blant varamedlemmene har departementet funnet for få kvinner.

Beredskapsrådet består av ansatte fra bedrifter som kan ta avgjørelser i en krise. Bedriftene skal ha manglet kvinner i stillinger som kan ta slike beslutninger, ifølge departementet.

Thon sliter med å se at departementet har gode grunner til å be om unntak fra hovedregelen.

– Når det gjelder beredskapsplanlegging i kriser er det helt klart godt kvalifiserte kvinner. Her har det skjedd et eller annet som ikke burde skjedd, fordi dette er rett og slett altfor svakt, sier han.

Likestilling- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon tror næringsdepartementet med enkle grep kunne funnet flere kvinner. Foto: Thomas B Eckhoff

Vil be bedriftene finne kvinner

Ingebrigsten ser helst at kravene til kjønnsbalanse blir innfridd framover, og vil be bedriftene i rådet om å lete etter kvinner som kan gå inn i rådet.

– Vi vil be virksomhetene som sitter i rådet gjøre nye vurderinger av om det finnes flere kvinner som besitter de fullmaktene som etterspørres i beredskapssammenheng og derfor bør sitte i rådet for å sikre at kjønnsbalansen blir ivaretatt, sier han.