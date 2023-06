Nytt krav til kjønnsbalanse i norske styre

Regjeringa vil ha kjønnskvotering i private selskap.

I dag la regjeringa fram eit lovforslag om at mellomstore og store selskap skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret.

Reglane blir gradvis innførte allereie frå neste år og vil etter kvart omfatte om lag 20.000 selskap.

I dag er det slike krav i allmennaksjeselskap (ASA) og i dei fleste offentleg eigde selskap. Ikkje i «vanlege» aksjeselskap.

– For å auke verdiskapinga og lykkast med omstillinga må vi ta alle ressursane i samfunnet i bruk. Derfor er NHO, LO og regjeringa samde om at vi skal innføre reglar om 40 prosent av kvart kjønn i styra i mellomstore og store selskap, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Tal frå SSB viser at kvinner sit på 19,6 prosent av styreplassane og at 7 av 10 aksjeselskap berre har menn i styret.

Kva føretak som blir omfatta av reglane Ekspander/minimer faktaboks Forslaget vil innebere krav til styresamansetninga i følgjande føretak: Dei som har slike krav etter regelverket i dag

Aksjeselskap, samvirkeføretak eller bustadbyggjelag som anten har meir enn 50 millionar kroner i samla drifts- og finansinntekter, eller fleire enn 30 tilsette. Det same gjeld ansvarlege selskap som berre har juridiske personar som deltakarar

Samvirkeføretak eller bustadbyggjelag med meir enn 500 medlemmer/andelseigarar

Stiftingar som er næringsdrivande eller som har utdeling som formål, eller der ei offentleg styresmakt vel minst éin styremedlem Berekninga av talet på tilsette skal gjerast likt som for reglane om når dei tilsette kan velje styremedlemmer. Det er eigne reglar for behandling av deltidstilsette. Gradvis innføring Der det er krav til samansetninga i dag, trer reglane i kraft utan overgangsreglar. Første trinn – skal oppfyllast seinast 31. desember 2024: Føretak med meir enn 100 millionar kroner i samla drifts- og finansinntekter. Dette inneber at reglane først blir gjorde gjeldande for dei om lag 8 100 føretaka som presumptivt har størst finansielle musklar. Andre trinn – skal oppfyllast seinast 30. juni 2025: Dei nemnt ovanfor Føretak med fleire enn 50 tilsette Samvirkeføretak og bustadbyggjelag med meir enn 500 medlemmer eller andelseigarar Stiftingar som er næringsdrivande eller som har utdeling som formål, eller der ei offentleg styresmakt vel minst éin styremedlem Dette omfattar ca. 2 300 ytterlegare aksjeselskap og samvirkeføretak som følgje av talet på tilsette. I tillegg kjem føretak som blir omfatta av tersklane for talet på medlemmer eller andelseigarar, eller av dei nye krava til stiftingar og ansvarlege selskap. Tredje trinn – skal oppfyllast seinast 30. juni 2026: Dei nemnt ovanfor Føretak med fleire enn 30 tilsette Ved fjerde trinn – skal oppfyllast seinast 30. juni 2027: Dei nemnt ovanfor Føretak med meir enn 70 millionar kroner i samla drifts- og finansinntekter. Ved femte trinn – skal oppfyllast seinast 30. juni 2028: Dei nemnt ovanfor Føretak med meir enn 50 millionar kroner i samla drifts- og finansinntekter. 1. juli 2028 er den gradvise gjennomføringa innført, og overgangsperioden er utgått.

– Noreg blir det første landet som tek dette steget. Det synest eg vi skal vere stolte av, seier Vestre.

I 2003 vart Noreg det første landet i verda til å vedta kjønnskvotering på styrenivå i allmennaksjeselskap, offentleg eigde selskap og samvirkeselskap.

Tal frå SSB viser at det er flest kvinnelege styrerepresentantar i AS som driv utleige og anna omsetning og drift av fast eigedom.

Størst kvinnedel er det framleis innan «anna tenesteyting» (53 prosent) og «helse- og sosialtenester» (41 prosent).

Den høgste delen mannlege styrerepresentantar er innanfor «byggje- og anleggsverksemd» med 90 prosent og «transport og lagring» med 87 prosent.

– Styrerom blir fylte opp av mødrer, søstres og døtrer

Statssekretær Rikke Lind (Ap) opna for kvotering i private aksjeselskap i 2011.

Høgre kalla det då «ei krigserklæring mot alle småbedriftene i landet».

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) seier det nye forslaget «gjer livet vanskelegare for næringslivet».

– Statleg tvinga og regulering er sjeldan løysinga, og regjeringa burde heller ha nytta høvet til å inngå ein partnarskap med næringslivet, utarbeidd positive verkemiddel og sett eit mål om høgare deltaking blant kvinner, seier han.

Han legg til:

– Faren er at norske styrerom blir fylte opp av ektefellar, mødrer, brør og døtrer i titusenvis av bedrifter for å komme statlege krav i møte. Det vil vere direkte kontraproduktivt, og flyttar ikkje likestillinga ein einaste centimeter.

Linda Hofstad Helleland er næringspolitisk talsperson i Høgre.

– Vi er opptekne av at bedriftene dette gjeld skal vere av ein viss storleik når det gjeld omsetning og talet på tilsette, slik at det blir eit realistisk krav for å oppnå betre mangfald. Det er samtidig positivt på at både LO og NHO støttar forslaget, seier ho.

– Regjeringa burde heller ha nytta høvet til å inngå ein partnarskap med næringslivet, seier Sivert Bjørnstad (Frp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Kunne ønskje at regjeringa «skrudde endå litt hardare til»

Både LO og NHO stiller seg bak forslaget, som vart sendt på høyring før jul i fjor.

– Lovpålagd kvotering er i utgangspunktet ikkje eit ønskt verkemiddel, men fordi utviklinga mot betre kjønnsbalanse i arbeidslivet går tregt, sa NHO ja til å prøve ut kjønnskvotering i selskapsstyrar, seier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Han presiserer at «det er avgjerande at det er tid for bedriftene å tilpasse seg gradvis».

LO-leiar Peggy Følsvik kunne ønskje at regjeringa «skrudde endå litt hardare til», men at ingen er tende med omkampar.

– Det handlar om å leite etter dei rette personane. Eg sit sjølv i valkomiteen til selskapa i Sparebank 1-gruppa. Vi har gjort eit stort arbeid dei siste åra for å få ein betre kjønnsbalanse, seier ho til VG.

Med innsats og god jobbing er det mogleg, seier LO-leiar Peggy Følsvik. Foto: Hanna Johre / NTB

Medlemsundersøkingar frå NHH viser at kvar tredje bedrift ikkje er tilfreds med kjønnsbalansen i eiga verksemd.

– Mangfald og komplementær kunnskap i styret er positivt for verdiskaping, så dette bør i seg sjølv vere ei drivkraft for å sikre kjønnsbalanse i styra for private bedrifter, seier Ole Schanke Eikum, som er konserndirektør i Fjordbase i Florø.

Dei fleste kommunalt eigde selskap er allereie omfatta av krav til kjønnsbalanse i styra, under dette alle interkommunale selskap (IKS) og alle AS med ein kommunal eigardel på minst 2/3. Det nye lovforslaget vil derfor ikkje medføre store endringar for denne gruppa verksemder.

– Dette fører ikkje til noko nytt for oss, seier Trond Teigene, som er administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Han viser til at dei sidan endringane i Finansforetakslova har teke omsyn til krava til prosentvis representasjon i styret.

– Vi har 50 prosent menn og kvinner i styrerommet, med kvinneleg styreleiar og kvinneleg nestleiar.