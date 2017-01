Bryr oss lite om klima når vi velger ferie

– Nå kjenner jeg at det blir deilig å komme ned til litt varmere strøk. I hvert fall i det været her, sier Milde Koren.

Utenfor reisebutikken Nomaden i Oslo tynger regnet og tåka. Inne gleder vennegjengen på 19 år seg til å reise på backpackingutur tre måneder i Asia.

De har jobbet et halvt år for å tjene penger til turen, og innrømmer at klimahensyn ikke har stått i fremst i pannebrasken da de planla turen.

– Jeg må vel være ærlig å si at jeg ikke har tenkt så mye på det, ler Koren.

– Det er vel kanskje først og fremst hvordan vi kan gjøre turen billigst mulig, som vi har tenkt mest på, sier Thea Elise Lund.

Connie Hall Andersen (t.v.), Milde Koren og Thea Elise Lund (t.h.) har jobbet og spart et halvt år for å kunne reise tre måneder i Asia. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Miljø ikke viktig for 72 prosent

2017 er FNs år for bærekraftig reiseliv. Samtidig svarer 72 prosent av nordmennene som er spurt av Virke Reise at miljøhensyn i liten grad spiller inn når vi skal velge ferie. 65 prosent svarte at pris er avgjørende.

Robert H. Strauman, fagsjef i Virke, sier turistene i stor grad har makt til å påvirke selskapene sine ved å velge reiseprodukter som har et miljøvennlig avtrykk. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Man snakker om at man er veldig miljøbevisst, men 72 prosent av de vi har spurt svarer at miljøhensyn ikke har noe å si når man velger reisemål eller produkt, sier Line Endresen Normann, direktør i Virke Reise Norge.

– Jeg forstår at kvalitet, pris og trygghet på reisemålet er viktig for folk når de skal velge ferien sin, men samtidig så skulle jeg nok ønske at flere var opptatt av miljø, sier Robert H. Strauman, fagsjef i Virke.

Direktør i Reise Norge, Line Endresen Normann, sier Virkes undersøkelse viser at flere nordmenn ønsker seg opplevelsesferier. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Han sier turistene i stor grad har makt til å påvirke selskapene sine ved å velge reiseprodukter som har et miljøvennlig avtrykk.

Les utdrag av undersøkelsen her: Reisepuls 2017 fra Virke

Oppsving for gode, gamle Syden

I samme undersøkelse svarer 71 prosent at politisk stabilitet og trygghet er viktig når de skal velge reisemål.

Samtidig viser salgstallene at nordmenns reiselyst ikke har blitt mindre på tross av terror og uroligheter.

Tradisjonelle Syden som Mallorca og Kanariøyene har blitt populært igjen, mens turistene unngår Tyrkia etter mye urolighet. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Vi ser allerede på bestillingene som har kommet inn til turoperatørene, både for vinter- og sommersesongen i år. De ligger høyere enn tidligere år, sier Strauman.

Isteden har nordmenns reisemønster endret seg.

Tradisjonelle reisemål som Mallorca og Kanariøyene har fått en oppsving, mens Tyrkia har gått ned. De som tidligere var Tyrkia-farere har i større grad bestilt seg turer til Spania, Bulgaria og Kroatia, men salget totalt sett er stabilt, opplyser turoperatør Ving.

I tillegg ønsker nordmenn seg mer opplevelser:

– Mens man tidligere ønsket et godt måltid, så ønsker man nå å dra på rypejakt, skyte rypa, tilberede og deretter spise den selv, sier direktøren i Reise Norge.