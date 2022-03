En brukt boblejakke blir nøye kontrollert. – Litt småhull, men det kan vi lappe. På Bergan sin systue i Asker undersøker de alle brukte klær som kommer inn. Gjennom et pantepose-system kan privatpersoner sende inn Bergans-klær, som de ikke lenger bruker. Klærne blir så vasket, reparert og merket før de blir sendt ut i butikk. Men å få lov til å selge de brukte klærne var vanskeligere enn bedriften hadde sett for seg.

For å få lov til å selge brukte plagg i butikk må det først søkes løyve hos politiet.

– Vi må søke for hver enkelt butikk, per post.

Yngvill Ofstad er bærekraftansvarlig i Bergans og forteller at hun har gitt personopplysninger til både butikksjefer og konsernsjef, slik at politiet også kan sjekke vandelen.

Bærekraftansvarlig i Bergans, Yngvill Ofstad, håper at myndighetene gjør det lettere å selge brukte klær. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Brukthandellova sier også at varene ikke må omarbeides eller selges før det har gått 14 dager og at man ikke kan motta klær fra de under 18 år.

I tillegg skal det føres protokoll over alle brukte plagg. Det vil si at i følge loven må butikken vite hvem som har levert produktet. Dette merket må følge plagget gjennom vask, reparasjon og frakt til butikken.

– Det høres kanskje enkelt ut, men det å gjøre dette for hvert enkelt plagg, for hver enkelt ryggsekk, det er et kjempearbeid for oss og det ville bidratt til at vi la ned brukthandelen.

Bergans søkte om fritak fra protokollføringen og fikk i fjor dette innvilget, men for å skalere opp bruktsalget mener de at myndighetene i større grad må bane vei.

Bruktklærne henger på et eget sted i butikken. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Vi ønsker å selge stadig mer brukte produkter, men da må det være enkelt. Sånn som det er i dag er det enklere å selge nytt enn å selge brukt og det burde jo være omvendt.

– Myndighetene ønsker at vi skal bidra til et mer bærekraftig forbruk og det vil vi være med på, men da må de gjør det enkelt for oss og ikke legge hindringer i løypa sånn som vi opplever at Brukthandellova er.

Virke håper at loven blir skrotet

Administrerende direktør for hovedorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen, viser til at loven ble laget for 20 år siden og at mye har skjedd på den tiden.

Administrerende direktør, Ivar Horneland Kristensen mener Brukthandellova hindrer bruktsalget. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Vi kan ikke ha det sånn. Derfor må loven vekk, sånn at vi får mer brukthandel. Det er den politiske ambisjonen også, at produktene varer lengre.

Formålet med loven er å forebygge omsetning av stjålne eller ulovlig mottatte gjenstander og å lette politiets arbeid med å oppspore slike gjenstander.

Brukthandellova gjelder all handel med brukte og kasserte ting. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Hva slags negative konsekvenser kan det få dersom loven fjernes?

– Alle som driver næringsvirksomhet har et regelverk å forholde seg til, at de driver ordentlig med det de selger i dag. Hvorfor skulle ikke det fungere også for brukte varer?, spør Kristensen.

Norges Bilbransjeforbund har tidligere vært klare på at brukthandelen ikke må skrotes.

Kristensen mener at kriminalitet må bekjempes på en annen måte enn å begrense salg av brukte varer. Han er oppgitt over at har tatt så lang tid å gjøre noe med loven.

En fin lue

I brukthandelshylla hos Bergans har en kunde funnet seg en brukt lue.

– Jeg synes jo den er kjempesmart.

Maren Adam er fornøyd med den nye bruktlua. Foto: Truls Antonsen / NRK

Maren Adam forteller at hun liker klær som kan gjenbrukes og får god samvittighet av å kjøpe brukt.

– Den er jo ikke ødelagt, den er som ny og du sparer også penger.

Ikke første gang loven diskuteres

I 2019 vurderte regjeringen å skrote brukthandelloven og sendte forslaget på høring. I fjor fremmet Miljøpartiet De Grønne forslag i Stortinget om å endre regelverket.

Fortsatt står saken på vent.

Statssekretær Janicke Andreassen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet svarer at de er kjent med at dagens brukthandelregelverk fører til ulike utfordringer for aktørene.

Statssekretær Janicke Andreassen. Foto: Øyvinn Myge / Nærings- og fiskeridepartementet

– Vi er opptatt av å legge til rette for sirkulærøkonomi, og det haster å omstille samfunnet i en mer bærekraftig retning. Økt gjenbruk gjennom brukthandelvirksomhet bidrar til dette.

Hun skriver at arbeidet med å forenkle og forbedre brukthandelregelverket har blitt utsatt som følge av ressurssituasjonen etter arbeidet med koronahåndtering i departementet.

– Vi ønsker å ta opp igjen tråden med lovrevisjonsarbeidet fremover.