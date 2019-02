21 har mistet livet i sjokk-kulden i USA

Kaldest har det vært i Midtvesten, hvor det altså er satt 30 nye kulderekorder. Og aller kaldest har det vært i Cotton i Minnesota, hvor det i løpet av torsdag amerikansk tid ble målt minus 48 grader (celsius).

I Mount Carroll i Illinois ble det målt – 39 C, noe som er ny rekord i delstaten.

Nye rekorder settes også i Iowa. Mange av de som ble slått denne uken, var satt på 1950- og 60-tallet, men i byen Estherville hadde kulderekorden bestått siden 1899. Denne uken var den historie.

I Saint Anthony i Minnesota har man testet kulda ved å sjekke hvor lenge det gikk før dongeribuksene frøs og kunne stå bokstavelig talt på egne ben. Foto: Social Media / Reuters

Frostskader på fem minutter

Sprengkulda har vært fulgt av en isende vind som gjør kjøligheten enda mer bitende.

Ifølge BBC har de 40 minusgradene som ble målt i deler av Midtvesten, hatt en effekt tilsvarende minus 53. Det er nok til å forårsake frostskader på mindre enn fem minutter.

– Mennesker som blir eksponert for ekstremkulden, risikerer å bli rammet av frostskader i løpet av minutter, advarte den føderale værtjenesten (NWS) da kuldeperioden startet.

I Chicago rapporterer sykehusene at de frem til nå har behandlet flere enn 50 mennesker for alvorlige frostskader. Noen av dem vil måtte amputere forfrosne legemsdeler.

Halvparten av pasientene var personer uten fast bopel, den andre halvparten hadde yrker som gjorde at de arbeidet utendørs.

I flere delstater har personer blitt funnet døde i nærheten av hjemmene sine eller arbeidsplassen sin.

En mann i Michigan frøs i hjel i eget nabolag. Ifølge redningspersonellet var mannen ikke tilstrekkelige kledd for kulda.

I Lorain i Ohio ble en 60 år gammel kvinne funnet død i et forlatt hus hvor hun trolig hadde søkt tilflukt.

I Milwaukee i Wisconsin ble en mann funnet ihjelfrosset i sin egen garasje. Han skal ha kollapset etter å ha måkt snø.

En 18 år gammel student ble funnet bevisstløs ikke langt fra Universitetet i Iowa. Han døde senere på sykehus. Med effekten av vind i tillegg til kulda var temperaturen på stedet tilnærmet – 46 C.

I Chicago ble en mann truffet av snøplog.

Flere steder har folk blitt oppfordret til å holde seg innendørs, og ikke gå ut hvis de ikke måtte.

Flere enn 2300 flyavganger har blitt kansellert mens nærmere 3500 har blitt forsinket på grunn av kulda og værforholdene.

En kvinne forsøker å komme seg inn i bilen sin i Buffalo i New York hvor det de siste dagene har vært snøstorm. Foto: Lindsay Dedario / Reuters

Blir varmere i helgen

Den føderale værtjenesten (NWS) har beskrevet de arktiske luftmassene som har ligget over deler av USA den siste uken som «blant de kaldeste i moderne tid». Og det er 20 år siden en lignende kuldebølge som er forårsaket av iskald arktisk luft.

Men sprengkulda skal gi slipp i dag, fredag. I stedet svinger pendelen den andre veien.

I Chicago er det ventet en temperatur på opp mot 10 plussgrader, etter at minusgradene har berørt 30-tallet. Skoler har åpnet igjen, det samme med kontorer og arbeidsplasser som har vært stengt.

I Rockford som ligger i samme delstat ble det torsdag satt ny kulderekord med minus 35 grader celsius. Også her er det ventet at temperaturen vil stige til 10 plussgrader.

– Jeg tror ikke vi noensinne har sett en så brå temperaturovergang. Tidligere kuldebølger har ikke gått over så raskt. Nå snakker vi om en overgang til våraktige temperaturer, sier sjefmeteorolog Jeff Masters i selskapet Weather Underground til amerikanske medier.

En isbryter på Chicagoelven forsøker å bane seg vei. Foto: Social Media / Reuters

Mildere vær letter presset på strøm- og gassforsyningene.

I Minnesota, hvor ekstremkulda har vært verst, har innbyggerne de siste dagene blitt bedt om å spare på gassen for at det skal rekke til alle.

Flere av de største bilprodusentene har i ulike delstater stanset produksjonen og bedt sine ansatte om å la være å komme på jobb som følge av fare for energimangel.

Samtidig fører mildværet med seg fare for oversvømmelser når all snøen og isen starter å tine, elver som risikerer å gå over sine bredder, rør som sprekker og veier som kan rett og slett smuldre opp.