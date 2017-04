Brannvesenet har slukket brannen. Men Geir Tofte i brannvesenet i Vindafjord sier det er en fare for at kirketårnet vil rase ned.

– Derfor kommer vi til å sette opp sperringer rundt. I morgen er det meldt ganske sterk vind, så da vurderer vi fortløpende om vi må stenge veien eller gjøre andre tiltak, sier han.

Rykket raskt ut

Naboene til den historiske trekirken i det lille tettstedet Sandeid slo alarm da de så flammene oppover langs kirkeveggene.

– Vi ble varslet av vitner som skal ha sett lynet slå ned i kirketårnet, sier operasjonsleder Jan Magne Østebøvik i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Brannvesenet rykket raskt ut til stedet for å redde den gamle trekirken, som ble bygget i 1904.

– Vi har ikke fått opplysninger om at noen var inne i kirken da den brant, sier Østebøvik til NRK.

Da NRK kom til stedet i 03.30-tiden natt til onsdag, var brannen slukket.

Politiet ble først varslet om brannen klokken 00.42.

KIRKEBRANN I VINDAFJORD: Brannen brøt ut i en trekirke i Sandeid i Vindafjord i Rogaland natt til onsdag.

Kirkeverge: – Lyn var trolig årsaken

NRK snakket med kirkeverge Inghart Lasse Tveit like etter at han hadde gått inn i kirken og undersøkt skadene etter at brannen ble slukket.

– Tårnkonstruksjonen er tydelig rammet. Men ellers har kirkerommet klart seg ganske bra, sa Tveit til NRK i 04-tiden i natt.

Han mener skadene tilsier at det er liten tvil om at lynnedslag var årsaken til brannen.

– Det er liten tvil om at det var årsaken, når en ser på skadene inne i kirken, sier Tveit.

Sterke krefter

Det ser ut så langt at det bare er tårnet som er skadd i lynnedslaget og den påfølgende brannen. Tofte i Vindafjord brannvesen sier det var sterke krefter som var i sving da lynet slo ned i tårnet.

– Det er ganske store skader i tårnet. Lynet førte trolig til en eksplosjon. Gulvet er trykt ned, veggene er presset ut, og taket opp. Det er store bjelker som er knekt rett av som fyrstikker. Den ene veggen som er blåst ut ligger på andre siden av veien ved kirken, så det var sterke krefter som var i sving, sier han.