Børsfallet fortsetter: – Ekstreme endringer i markedet

I Oslo åpner Hovedindeksen ned 0,96 prosent.

Da var tonen allerede satt i Asia med et børsfall på over 2 prosent for Hongkong-indeksen Hang Seng og den japanske Nikkei-indeksen.

Fallet kommet etter bankkollapsen i USA startet før helgen. Markedet har skiftet syn på hva som kan skje med økonomien framover, og dermed også hvor mye sentralbankene vil måtte sette opp renten for å kjøle ned prisveksten.

– Det er helt ubegripelig store fall i renteforventningene, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Tror sentralbanken dropper seks rentehevinger

I USA skal sentralbanken ha rentemøte i neste uke. Det siste året har styringsrenten i verdens største økonomi økt fra 0,25-0,50 prosent til 4,50-4,75 prosent.

Slik har sentralbanken forsøkt å dempe den raske prisveksten ved å kjøle ned økonomien.

Renteøkningene har skapt trøbbel for banker med verdipapirer som blir mindre verdt når rentene øker. Den siste uken har tre amerikanske banker blitt tatt over av myndighetene fordi verdien av eiendelene krympet samtidig som kundene tok ut pengene.

– Normalt får banker trøbbel fordi kundene ikke kan betale tilbake på lånene. Dette skjedde i hovedsak fordi rentene steg. Det var en grense for hvor mye økonomien tålte før det gikk galt, sier Andreassen.

At bankene havnet i trøbbel, gjør at markedet har gått fra å tro at sentralbanken i USA ville sette opp renten utover året, til å tro at det kommer en renteheving på 0,25 prosentpoeng i mars før sentralbanken gir seg.

– Vi ser det største fallet i den korte enden av rentekurven i USA siden 1987. Det er en nedgang i renteforventningene de neste ni månedene på 1,6 prosentpoeng. Det er tatt vekk seks renteøkninger. Det er helt ekstreme endringer i markedet, sier Andreassen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 følger spent med på utviklingen i markedet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Overreaksjon

Også rentene i Norge er ventet å bli lavere i år, og at rentetoppen vil nås på 3 prosent. Fallet i synet på hvor høy renten kan bli, kan raskt snu igjen, ifølge Andreassen.

- Jeg tror mest på at det er en overreaksjon i rentemarkedet. Men jeg er ikke sikkert på det. Men skal reaksjonen være riktig slik at alle disse renteøkninger ikke kommer, er det fordi økonomien blir langt svakere enn vi så for oss, sier han.