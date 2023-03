Bankkollaps i USA gir kraftig børsfall

Over hele Europa starter handelsuken i rødt:

Den tyske Frankfurt-indeksen Dax er ned 3,09 prosent.

London-børsen FTSE 100 er ned 2,43 prosent.

I Oslo er Hovedindeksen ned 2,21 prosent.

Nedgangen kommer etter en dramatisk helg i USA. Landets 16. største bank, Silicon Valley Bank, gikk tom for penger i ekspressfart i forrige uke.

BLÅMANDAG: Ingen har oversikt over konsekvensene av bankkollapsen i USA, og nervøse investorer sender blant annet den tyske Dax-indeksen rett ned. Foto: STAFF / Reuters

Amerikanske myndigheter måtte gripe inn

Problemene startet onsdag da banken ba investorene om å spytte inn 18 milliarder kroner. Da ble kundene urolig for om det er trygt å ha pengene sine i banken, og svære beløp ble tatt ut og overført til andre banker.

Da fikk banken for lite penger tilgjengelig. Banken måtte selge eiendeler som i stor grad er obligasjoner med fast rente. Disse har falt mye i verdi det siste året fordi den amerikanske sentralbanken har satt opp styringsrenten.

Fredag 10. mars stengte amerikanske myndigheter banken fordi det ikke var nok penger til å drive bankvirksomhet lenger.

– Det er helt sikkert mange banker i verden som er i samme situasjon, at hvis de hadde måttet selge alle eiendelene sine, så hadde de i praksis vært insolvente og blitt satt under administrasjon, sier analysesjef Thomas Eitzen for kreditt i SEB.

Kan gi lavere rentetopp i Norge

Usikkerheten er så alvorlig at markedet tror den amerikanske sentralbanken må bremse opp rentehoppene framover.

For bare en uke siden spådde flere at den amerikanske sentralbanken måtte heve renten med 0,5 prosent i mars.

– Renteforventningene i USA har kommet betydelig ned, og man er nå usikker på om det i det hele tatt kommer en renteheving fra USA neste uke, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 1 % 2 % 3 % 2,75 % Prognose Norges bank

Mindre renteoppgang i USA vil også kunne gi lavere rentetopp i Norge.

– Det ventes fortsatt renteoppgang fra Norges Bank. Men det har gått fra en situasjon hvor markedet priset inn rente på 3,75 prosent i tredje kvartal til 3,25 prosent. Det skyldes utelukkende forholdene i finansmarkedet nå, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til NRK.

Uroen i finansmarkedene kan gjøre det vanskeligere å sette styringsrenten videre opp i USA, tror økonomer. Renten i verdens største økonomi er også retningsgivende for den norske styringsrenten. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Tok krisegrep

I helgen vokste uroen for at bankkollapsen kunne smitte over til flere banker med mye eiendeler i verdipapirer som har falt i verdi. New York-banken Signature Bank ble også stengt.

– De har hatt en eksponering som har gjort dem ekstremt sensitive for renteoppgang. Hvis de må selge unna verdipapirer for å dekke inn forpliktelsene, raser verdien. De har usikrede verdier, og markedet ser etter det samme hos andre banker, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Den amerikanske sentralbanken hadde krisemøter med USAs finansminister Janet Yellen søndag. De ville ikke redde Silicon Valley Bank, men gjorde sikringer tilgjengelig for å unngå stans i finanssystemet.

Eitzen sier til NRK at amerikanske myndigheter i praksis var nødt til å garantere for innskuddene i Silicon Valley Bank, for å hindre en smitteeffekt til andre banker.

– Det som skjedde var nødvendig, men konsekvensene er nå at alle innskudd i USA nå i praksis er garantert av den amerikanske staten. Det er veldig mye penger, og en potensielt skummel greie på sikt, sier Eitzen.

Markedet er nervøst i tilfelle flere problemer dukker opp som en følge av bankkollapsen.

– Vi får se om tiltakene er nok til å dempe den finansielle uroen, eller om dette vil spre seg videre. Det er uklart på en dag som dette, sier Hov.

Frykter ikke smitte til norske banker

Det er ingen grunn til å frykte at dette skal smitte til Norge, mener analytikeren, og det er uproblematisk for norske banker å skaffe seg finansiering.

– Europeiske banker er mye strengere regulert enn amerikanske banker. En liten norsk bygdebank er strengere regulert enn en av de største amerikanske, sier Eitzen.

Han viser til at selv om også norske sparebanker kan ha mye obligasjoner i sin balanse, er bankene svært likvide. I tillegg er verdiene av obligasjonene ført til markedsverdi hver eneste dag.

Og i motsetning til situasjonen for Silicon Valley Bank, har de norske sparebankene nesten utelukkende obligasjoner med flytende rente. Det betyr at verdien av verdipapirene ikke faller brått når styringsrenten går opp.

I en e-post skriver Norges Bank at de «følger som alltid nøye med på utviklingen i markedene og økonomien».