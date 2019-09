Boris Johnson måtte overdøve demonstranter: – Jeg vil ikke ha nyvalg. Dere vil ikke ha nyvalg

– Jeg ønsker ikke noe valg, dere ønsker ikke noe valg, sa Johnson i en fire minutter lang kunngjøring utenfor Downing Street nr. 10 mandag kveld.

Johnson kom samtidig med en indirekte trussel om at et nyvalg likevel kan bli nødvendig, dersom parlamentet stikker kjepper i hjulene for en «hard brexit».

Kort tid etter at Johnson var ferdig med sin tale, opplyser kilder nær statsministeren at det allerede foreligger planer om et nyvalg, om Johnson ikke får det som han vil.

Et eventuelt nyvalg vil bli holdt allerede 14. oktober, opplyser kilder til Reuters, AFP og The Guardian. Dette er altså bare litt over to uker før Storbritannia etter planen skal forlate EU, og før EUs planlagte brexit-toppmøte.

HELE TALEN: Se hele talen til Boris Johnson her.

– Vi skal ut, ingen «men» eller «hvis»

Johsons tale markerte inngangen på det som har blitt omtalt som den kanskje mest dramatiske brexituken til nå. Johnsons uttalelse kom etter at han mandag kveld møtte konservative parlamentsmedlemmer til et hastemøte.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hva Johnson kom til å si, all den tid at de fleste eksperter mener det er høyst usannsynlig å få til en avtale med EU innen 31. oktober.

Likevel var det dette alternativet Johnson valgte å fremheve. Johnson hevdet at det nå er framgang i forhandlingene med Brussel.

– Jeg er oppmuntret av den framgangen vi nå har, sa Johnson, som la til at han ikke under noen omstendigheter vil be EU om en utsettelse på brexit-fristen 31. oktober.

– Vi skal ut 31. oktober, det er ingen «men» eller «hvis», sa Johnson.

Blant dem som tolker uttalelsene som en implisitt kunngjøring av et nyvalg hvis ikke Parlamentet stiller seg bak regjeringens brexit-strategi, er BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

– Det betyr bare en ting: Å utlyse nyvalg hvis han trenger det, etter hans syn. Når vil han trenge å gjøre det? Snart, konkluderer hun.

Måtte overdøve demonstranter

Johnson måtte tidvis heve stemmen for å overdøve flere hundre demonstranter som hadde møtt opp utenfor Downing Street 10. Tabloidavisa Mirror skriver at «en deseperat Johnson» slet for å å gjøre seg hørt på grunn av ulydene fra de frammøtte.

Demonstrantene skal blant annet ha ropt stopp kuppet. Ifølge The Guardian-journalist Hannah Jane Parkinson slet Johnson med å komme seg gjennom uttalelsen sin på grunn av ropene.

Gjennom hele helgen har det kokt i gatene over hele Storbritannia, ifølge BBC.

Den britiske allmennkringkasteren skriver at det i helgen var masseprotester i over 30 byer, deriblant Manchester, Leeds og Glasgow. I London blokkerte demonstranter Waterloo Bridge og hindret trafikken forbi Trafalgar Square.

«Meningsløst»

Johnson ba også Parlamentet slutte opp om hans forsøk på å sikre en skilsmisseavtale innen utgangen av oktober, og si nei til opposisjonsleder Jeremy Corbyns «meningsløse» forslag om nyvalg.

Hva som skjer dersom de folkevalgte, først og fremst opprørere innen det konservative partiet, stikker kjepper i hjulene for en slik avtale og krever ny utsettelse, sa Johnson lite om.

Samtidig advarte Johnson om at det vil være tilnærmet umulig å forhandle videre med EU, dersom brexit blir utsatt.

Mye tyder også på at Johnson vil oppfatte en utsettelse med utspring i eget parti som mistillit, og stille kabinettsspørsmål.

– Umulig å forhandle videre

Med støtte fra utbrytere i Johnsons eget parti kan Parlamentet komme til å vedta lover for å hindre en såkalt hard brexit uten en framforhandlet avtale med EU, eller vedta mistillit mot regjeringen.

Dersom Parlamentet tar skritt for å begrense statsministerens handlefrihet og forsøker å få i stand en ny brexit-utsettelse, vil de spenne bein for Storbritannias forhandlingsposisjon, slo Johnson fast mandag.

Den britiske nasjonalforsamlingen trer sammen for første gang etter sommerferien tirsdag. De har imidlertid få dager på seg, ettersom Johnson vil suspendere forsamlingen i en drøy måned alt fra neste uke.