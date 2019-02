Bombegruppa er på Universitetet i Oslo

– Politiet fikk en telefon rett før klokken 10 fra universitetet om at de hadde mottatt et brev som innhold et pulver. Totalt har fem personer vært i kontakt med brevet, og de er tatt hånd om av helsepersonell, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NRK.

Intervju med innsatsleder Tom Berger, Oslo politidistrikt, om brev med pulver funnet på Universitetet i Oslo. Du trenger javascript for å se video. Intervju med innsatsleder Tom Berger, Oslo politidistrikt, om brev med pulver funnet på Universitetet i Oslo.

Ingen av dem som har vært i kontakt med brevet opplever ubehag. Brevet er isolert på et kontor og nødetatene, sammen med bombegruppen, er på stedet.

Ukjent innhold

– Vi vet ikke hva pulveret inneholder, men det er ingen indikasjon på at det er farlig. Vi vet ikke hvem som har sendt brevet, sier Engeseth.

Brevet var adressert til Universitetet i Oslo. Situasjonen vil ikke få konsekvenser for studentene, og bygget er ikke evakuert.

Brevet ble tatt imot på universitetets budsentral, som er i administrasjonsbygget, Lucy Smiths hus, på Blindern. Det opplyser universitetets pressetjeneste, som for øvrig henviser til politiet.

SIKRER PAKKEN: Bombegruppen og nødetaten jobber med å sikre og identifisere pakken. Foto: Fouad Acharki / NRK

Jobber med å sikre pakken

Innsatsleder Tom Berger sier at politiet jobber med å sikre pakken, men at det ikke er farlig å oppholde seg på Universitetet.

UKJENT MOTTAKER: Innsatsleder Tom Berger sier at politiet fortsatt ikke vet hvem pakken var rettet mot. Foto: NRK

– Foreløpig er det ikke farlig, men vi jobber med å identifisere pakken og innholdet, sier Berger til NRK.

Han kan ikke si noe om pakkens størrelse og utseende, ei heller pulverets farge. Det er fortsatt usikkert hvem pakken var rettet mot.

Fem personer var i kontakt med det uidentifiserte pulveret.

– Det er ingen bygninger som er evakuert, og ingen av dem som har vært i kontakt med pakken føler ubehag.

Politiet fikk melding om pakken rundt klokken ti tirsdag.