Boligprisene steg med 2,7 prosent i januar

Sammen med august er januar de sterkeste månedene for boligsalget.

– Det er normalt at man ligger mellom to og tre prosent prisvekst i januar. I januar 2019 steg boligprisene med 2,7 prosent, sier direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Boligprisene er nå 3,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– I januar steg boligprisene i Norge som normalt for måneden, men veksten i prisene er mer moderat enn hva vi har sett i mange januarmåneder de siste ti årene, sier Dreyer.

I de største byene ser den nominelle veksten slik ut:

Oslo – opp 1,7 prosent

Bergen – 5,3 prosent

Trondheim – 3,9 prosent

Stavanger – 2,8 prosent

Lengre salgstid

Boliger som ikke ble solgt i desember, har blitt dratt med videre inn i januar. Det har ført til at det tar lengre tid enn normalt å få solgt.

– I januar hadde vi en salgstid på 63 dager. Det er fem dager høyere enn i januar 2018, sier Dreyer.

I Oslo tok det i snitt 37 dager å få solgt, mens det i Stavanger-området tok 104 dager. Dreyer tror trenden vil fortsette.

– Salgstiden har i hele 2018 vært høyere enn tidligere år og vi fortsetter i 2019 med en vesentlig høyere omsetningstid enn hva vi har vært vant med de senere årene, sier Dreyer som mener dette vitner om et velfungerende og balansert boligmarked.

Det ble i løpet av januar solgt 7254 boliger, noe som er 7,3 prosent flere enn på samme tid i fjor og ny rekord. 6938 av disse boligene ble lagt ut for salg denne måneden, mens de resterend ble lagt ut før nyttår.

– Det er en markant oppgang i antall salg i så godt som alle regionene vi måler i statistikken, sier Dreyer.

Kraftig økning i oppdrag

Januar har vært en god måned når det gjelder salgsoppdrag for eiendomsmeglerne.

Administrerende direktør i Privatmegleren Grethe Meier har inntrykk av at salgslysten er stor.

– Vi har fått inn 35 prosent flere oppdrag i januar i år enn det vi hadde i fjor. Det er veldig bra trøkk i markedet nå, sier Meier til NRK.

Også hos konkurrenten Eie peker pilene oppover i årets første måned.

– Vi har sett på våre tall for januar at vi har 15 prosent vekst i antall som ønsker å selge, forteller administrerende direktør Hedda Ulvness.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving mener starten på året har vært så bra som forventet.

– De fleste regioner er preget av et godt utbud av boliger paret med stor kjøpsinteresse. Et sjeldent godt balansert boligmarked har gitt svært høye omsetningsvolumer til akseptable gjennomsnittspriser.

Mange nybygg ferdigstilles

Sjeføkonom Nejra Macic tror den kraftige økningen av salgsoppdrag og flere boliger i markedet vil føre til at prisene vil falle i året som kommer.

– Det skyldes blant annet at stadig flere nye boliger blir ferdigstilt. Når folk skal flytte inn i nybyggene, må de selge sine eksisterende boliger. Vi så allerede i høst at dette førte til en økning i antall bruktboliger til salgs, men det forsterker seg nå. Prognosene våre viser at vi bare vil se mer og mer av dette utover 2019, sier Macic.

Dreyer sier markedet per nå ser veldig likt ut som fjoråret.

– Det er godt besøk på visninger og det er mange som ønsker å kjøpe bolig. Det er også ganske moderate priser, og det skaper også en større trygghet for hva man kan få for sin egen bolig, sier Dreyer.

Venter fortsatt lav rente

Flere økonomer NRK har snakket med tror at boligkjøperne kan vente seg fortsatt lave renter og rimelige lån i tida som kommer.

– Rentene skal videre opp, men hvis du ser på hva som skjer hos sentralbankene i USA og Europa, så sier de at veksten nå er så svak at det ikke er behov for så veldig mye høyere renter, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

Mens Norges Bank legger til grunn en renteøkning på ett prosentpoeng på to år, spår Handelsbanken at sentralbanken nøyer seg med halvparten.

– Vi tror at renten kommer til å øke i to omganger i år, men vi tror samtidig at det blir rentetoppen i denne omgang, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror renta på sikt vil synke igjen.

– Med våre prognoser tror vi Norges Bank bare vil heve renta én gang i 2020, før de kanskje må sette renta ned igjen når vi kommer til 2021. Men den siste utviklingen er ganske usikker, sier Aamdal.

Leder for personmarkedet i Nordea John Sætre forteller om stor pågang fra boligkjøpere som trenger finansieringsbevis i januar.

– Samtidig er inntrykket vårt at budrundene ikke går helt av skaftet. Kundene kjøper innenfor rammene de har fått tildelt, sier Sætre.