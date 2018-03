Boligprisene steg 1,1 prosent

Boligprisene steg mer enn det som er vanlig i februar måned. Det viser ferske tall for prisutviklingen for brukte boliger fra Eiendom Norge.

– Tallene viser at vi bryter med den trenden som vi har opplevd i løpet av 2017, sier adm.dir. Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Februartallene viser at prisene på brukte boliger steg 0,4 prosent mer enn det som er vanlig for måneden, med en oppgang i kvadratmeterprisene på 1,1 prosent sammenlignet med prisene i januar.

Det ble solgt 6.268 boliger i Norge i løpet av måneden. Det er litt mer enn det som er vanlig. Samtidig ble det lagt ut færre boliger for salg enn det som er normalt for måneden.

Grafen viser hvordan boligprisindeksen har utviklet seg måned for måned 2016, 2017 og så langt i 2018. Foto: Eiendom Norge

Tendensen er at prisene flater ut

Tallene for februar er møtt med særlig stor interesse etter at januartallene viste den svakeste boligprisoppgangen på ti år, til tross for en vekst på to prosent.

– Prisutviklingen de siste fem månedene tyder på en utflating. Vi føler oss ganske trygg på at prisveksten nå har flatet ut, etter å ha falt gjennom store deler av 2017, sier Dreyer.

Han mener at boligprisutviklingen hittil i år er sterkere enn det mange har ventet.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB sier at boligprisene utviklet seg sterkere enn ventet i februar. Det øker sjansen for at rentene øker allerede i år, mener hun. Foto: Johan B. Sættem

Særlig i hovedstaden har aktivitetsnivået tatt seg kraftig opp. Det er hittil i år blitt solgt 10 prosent flere boliger i Oslo sammenlignet med i fjor.

Av byene hadde Kristiansand den sterkeste utviklingen med en oppgang i prisene på 2,1 prosent. I Oslo steg prisene 1,4 prosent. Svakest prisvekst hadde Trondheim med 0,1 prosent.

I Bergen steg prisene med 0,5 prosent, mens i Stavangerområdet økte prisene i underkant av to prosent.

DNB: – Bunnen kan være nådd

Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets sier til NRK at det faktum at boligprisene stiger igjen mer enn trendveksten kan være et tegn på at bunnen er nådd for denne gang.

– I så fall kom omslaget raskere enn det vi hadde sett for oss, noe som øker sannsynligheten for at rentene stiger allerede i år, sier hun.

På forhånd ventet DNB at prisene ville utvikle seg svakere enn trendveksten.

Også Nordea Markets skriver i en markedsoppdatering at tallene tyder på at nedturen i boligmarkedet kan være over.

– Man skal være forsiktig med å lese for mye inn i ett tall, men dagens statistikk tyder på at nedturen i det norske boligmarkedet snart er historie, sier sjefanalytiker Erik Bruce.