Ble knivranet av Makaveli Lindén: – Han var ute etter penger

Det sier et av ransofrene til NRK søndag kveld.

Makaveli Lindén, 20-åringen som er siktet for drapet på Heikki Pallto, er tidligere dømt for et væpnet ran i hjembyen Uppsala i Sverige.

Den 10. august 2017 tok han seg inn i et kollektiv via et vindu mens beboerne sov.

Mannens tidligere forsvarer, Christer Söderberg, sier til NRK at 20-åringen ble løslatt fra fengsel i september eller oktober i år.

Truet med kniv

– Ranet skjedde hjemme hos oss i august i fjor. Vi bodde i et kollektiv, sier en av dem som bodde i kollektivet til NRK.

Personen ønsker å være anonym, og sier at det er en ekkel følelse at mannen som ranet dem nå er etterlyst, siktet for drap og et nytt ran i Oslo.

Ransofferet sier til NRK at mannen tok seg inn på et av rommene via et vindu. Personen inne på det første rommet ble vekket av lyden.

Da trakk mannen fram en kniv og hysjet.

– Han var ute etter penger, sier en av dem som var til stede under ranet til NRK.

En av beboerne fikk et knivsår i armen da hun fektet med armene for å beskytte seg. Retten falt ned på at mannen «kun» truet med kniven og ikke brukte den står det i dommen.

DRAPSSIKTET: Den etterlyste mannen heter Makaveli Lindén og er siktet for drapet på Majorstua. Foto: Oslo politidistrikt

Fratatt mobiler

Personen som bodde i det rommet hvor raneren tok seg inn, ble ført med videre innover i kollektivet og inn i det neste rommet.

Raneren gikk hele tiden med en kniv mot ryggen på vedkommende, sier ransofferet til NRK.

De som bodde i kollektivet ble holdt til fange mens ranet pågikk. Raneren endevendte skap og skuffer på jakt etter verdisaker og penger.

– Han ville ikke slippe oss ut, og hadde tatt telefonene våre så vi ikke kunne ringe noen.

Pågrepet med tyvgods

Beboeren NRK har snakket med, sier at ranet varte i opp mot 40 minutter.

– Vi pratet med han hele tiden for at han ikke skulle finne på noe dumt.

Ifølge dommen ble Lindén pågrepet i Gränby sentrum den samme dagen. Ifølge dommen ble det da funnet kontanter og smykker som stammet fra bokollektivet.