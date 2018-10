Majorstua-drapet: De mystiske timene

– Det er veldig lang tid. Hvor har den etterlyste vært i disse timene. Det er en del av mysteriet, sier tidligere etterforsker og forfatter Jørn Lier-Horst til NRK.

Fredag gikk politiet ut med bilde av en mann de knytter til både et knivran og drapet på Heikki Bjørklund Paltto mandag formiddag.

Søndag bekrefter Oslo-politiet at de har identifisert mannen som er etterlyst etter drapet på Majorstua. Ifølge Aftonbladet er det en svensk 20-åring, som tidligere er dømt for knivran.

Politiet har lagt fram et kart med observasjoner av den etterlyste.

Hull i tidslinje

Legger man sammen alle disse observasjonen, viser det at den etterlyste mannen har beveget seg i Majorstua/Frogner-området over mange timer.

Spørsmålet er hva han har gjort i disse timene.

07.30.07.40: Knivran i Colosseum p-hus .

. Mellom 07.50 og 12.15: Drapet på Heikki Paltto. Politiet har ikke gått ut med noe drapstidspunkt, men legger vekt på at Paltto skulle startet på jobb i Oslo sentrum klokken 09, og at han pleide å møte presis.

12.15: Kamerat finner Heikki Paltto knivskadd .

. 12.37: Den etterlyste ses på et overvåkningskamera nederst på Frogner.

13.16: Den etterlyste fanges på et overvåkningskamera på Skøyen stasjon. En ansatt i Mix-kiosken opplyser til VG at den etterlyste handlet på Mix-kiosken.

Tror på tilholdssted i nærheten

KAN HA GÅTT I DEKNING: Jørn Lier Horst mener at det er mye som tyder på at gjerningspersonen kan ha gått i dekning i nærområdet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Siden offeret skulle vært på jobb klokken 09, er det naturlig å tro at drapet må ha skjedd før det. Da er spørsmålet hvor den etterlyste har oppholdt seg fra da og til han blir sett på overvåkningskamera i halv ett-tiden. Og dersom drapet har skjedd nærmere 12, etterlater det også et langt opphold i timene før, sier Horst.

– Hva tenker du om det?

– Han kan ha gått i dekning på et offentlig sted i nærområdet, men det mest nærliggende er at han har tilholdssted i området. Det er mye som tyder på det.

MANGE TIPS: Politiinspektør Grete Lien Metlid sier at politiet har fått mange tips i saken fra publikum. Blant annet har de fått tips om navngitte personer etter at de gikk ut med bildet i mediene. Foto: Lars Hægeland / NRK

Politiinspektør Grete Lien Metlid sa til NRK lørdag at de har merket seg de mange timene som gikk fra knivranet til observasjonen på Skøyen.

– Innebærer det at han har et tilholdssted i dette området?

– Det har politiet en del teorier rundt, svarte Metlid.

Hun bekreftet også at politiet har fått tips om navngitte personer etter at de gikk ut med bildet i media.

Vitner forteller til TV2 at de møtte den etterlyste i Frognerparken natt til søndag. Et annet vitne sier til VG at vedkommende ringte på døra hans i Gamlebyen i halv seks-tiden på morgenen.

Voldsforsker: Følger et mønster

Hvis det stemmer at den etterlyste personen knyttes både til ranet og drapet, følger det et mønster med unge gjerningspersoner, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

– Dette er sjelden i Norge, men noe vi ser mer av i andre land med høyere kriminalitet. En studie fra USA viste at unge som dreper, ofte dreper i forbindelse med annen kriminell handling. Vi har noen av disse tilfellene i Norge, men ikke mange, sier Bjørnebekk.

NRK har tidligere omtalt at 17-åringen som er siktet for drapet på Sunniva Ødegård (13) på Varhaug har erkjent at han brøt seg inn i Trekløveren barnehage i timene før Ødegård ble funnet død.