Bjørn Erik ble anmeldt for å ta denne videoen

I fjor høst pakket Bjørn Erik Schou sin nye drone, og dro på tur til Børgefjell Nasjonalpark. På forhånd hadde han lest Luftfartstilsynets fem hovedregler for dronelek. Der sto det ingenting om at det er forbudt å bruke drone i nasjonalparken.

– Jeg hadde dronen i sekken i god tro. Jeg trodde at det jeg gjorde var lovlig og helt greit å gjøre, men ante ikke at det skulle få noen konsekvenser i det hele tatt, sier han til NRK.

Oppe på fjellet sendte han opp dronen og filmet det flotte landskapet. Etter å ha publisert videoen på Youtube, ble han anmeldt.

– Jeg har gjort noe jeg ikke skulle gjøre, og det må jeg ta konsekvensen av, sier han.

Bjørn Erik Schou håper andre kan lære av feilen han har gjort. Foto: Bjørn Erik Schou / Friluftsamatørene



Store mørketall

Økokrim er bekymret over økende antall droner, og folk som ikke kjenner til reglene for å bruke dem.

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland forteller at det kan være svært alvorlig, dersom dronebruken forstyrrer dyrelivet.

– Hvis man for eksempel går for nært et reir med en drone, kan fuglene forlate reiret. Det kan igjen føre til at ungene ikke får nok mat og kan dø, sier han.

Han sier at alle har plikt til å sette seg inn i regelverket. I flere nasjonalparker og verneområder er det forbudt å fly drone. Høviskeland tror det er mange som ikke tar nok hensyn.

– Ut fra opplysninger vi har fått, er mørketallene store.

Førstestatsadvokat og leder for Økokrims miljøteam, Hans Tore Høviskeland, er bekymret for at dronebruk skal gå ut over dyr. Foto: Kjartan Trana / NRK

Advarer andre

Bjørn Erik Schou har sin egen Youtube-side som han kaller «Friluftsamatørene». Der har han lagt ut en video der han oppfordrer andre til å sette seg godt inn i reglene.

– Det er ikke noe moro å stå frem og fortelle at du har driti deg ut, men hvis du kan lære noe av det så er det verdt det, sier han i videoen.

Han leser opp:

Luftfartstilsynets fem hovedregler for dronelek Ekspandér faktaboks Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer. Kilde: Luftfartstilsynet

Han legger også til to egne punkter som han synes hører med:

– For det første. Når jeg er på tur, så flyr jeg aldri opp hvis jeg ser folk i nærheten. Nummer to: Ser jeg dyr, flyr jeg heller ikke opp, sier han.

Regler for Børgefjell

Det var en seer som i kommentarfeltet gjorde ham oppmerksom på at det gjelder egne regler for nasjonalparken. Schou sjekket, og ganske riktig:

– Under punkt nummer 7.3 i verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark står det: Unødig støy skal unngås. Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, isborr o.l. er forbudt.

Anmeldelsen av Schou er foreløpig ikke ferdig behandlet hos politiet. Men han sier han har lært.

I videoen sier han:

– Det som er viktig, er at du tar med deg denne lærdommen jeg har fått nå. Hvis ikke du visste dette fra før av, har jeg spart deg for en anmeldelse.

NB: Det hører med til denne historien, at også NRK er anmeldt for å ha fløyet drone i Børgefjell Nasjonalpark. Vi glemte å sjekke at vi hadde tillatelsene på plass.